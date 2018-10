V dvoch zápasoch sa roztrhlo vrece s gólmi: Marinčin pri výhre Toronta

Hokejisti Toronta v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL v Chicagu 7:6 po predĺžení.

Marinčin strávil na ľade takmer 15 minút a na konto si pripísal mínusový bod. Prvý hetrik v drese Maple Leafs zaznamenal John Tavares. O triumfe kanadského tímu rozhodol 19 sekúnd pred koncom predĺženia Morgan Rielly.

"Výborne sme sa vrátili v závere, ale chcelo to pridať ešte jeden gól v predĺžení. V tomto ohľade je to ťažká prehra," uviedol Patrick Kane na webe NHL.

"Snažím sa podávať vyrovnané výkony. Očakávam od seba veľa, keďže sa denne poctivo pripravujem s pukom aj bez neho. Veci sa zlepšujú, cítim to. Som na tom čoraz lepšie, ale viem, že je stále dostatok priestoru na výkonnostný rast," skonštatoval John Tavarres.

"Bola to vzrušujúca zábava pre divákov, predviedli sme toho dosť veľa, čo by ich pobavilo. Na začiatku sme sa len dívali, ako hrá súpera, zrejme prílišný rešpekt. Akonáhle sme však začali hrať my, bolo to dobré," zhodnotil tréner Toronta



Výsledky:

Chicago - Toronto 6:7 pp (2:2, 1:2, 3:2 - 0:1)

Góly: 9. Toews (Kahun, Keith), 13. DeBrincat (Kahun, Keith), 26. Hayden (Jokiharju, Keith), 43. Manning (Seabrook, Kunitz), 59. P. Kane (Jokiharju, Schmaltz), 60. P. Kane (Jokiharju, Schmaltz) - 15. Kapanen (Matthews), 15. Matthews (Kapanen), 24. Tavares (Hyman, Rielly), 28. Tavares (Marner, Rielly), 50. Tavares (Marner), 59. Matthews (Marleau, Gardiner), 61. Rielly (Marleau, Matthews).

Martin Marinčin (Toronto) odohral 14:58 min, 1 strela, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 mínuska.

Carolina - New York Rangers 8:5 (2:2, 2:2, 4:1)

Góly: 10. Foegele (Williams, Nečas), 15. Martinook (Williams, J. Staal), 30. J. Staal (Foegele, Slavin), 40. Ferland (Faulk), 46. Wallmark (Martinook, Svečnikov), 51. Svečnikov (Faulk, De Haan), 52. Foegele (Williams, J. Staal), 60. Teräväinen (Aho, Ferland) - 1. Vesey (K. Hayes, Fast), 7. Kreider (Howden, Namestnikov), 23. Vesey (Skjei, Chytil), 32. Bučnevič (DeAngelo, K. Hayes), 45. Kreider (DeAngelo, Fast).

Los Angeles - Detroit 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Góly: 25. Kopitar (Kovaľčuk, Muzzin), 37. LaDue (Toffoli), 50. Iafallo (Kovaľčuk), 60. Iafallo (Toffoli, Martinez) - 29. Mantha (Athanasiou, Cholowski), 56. Larkin (Nyquist, Cholowski).