V Sade Janka Kráľa sa strieľalo a rinčali meče: Bitky necvičia, mŕtvych si nevyberajú

Vrátili čas! Už po štvrtý raz sa v najstaršom bratislavskom parku bojovalo o Prešporok. Na oživení bitky z augusta 1621 sa podieľalo vyše 200 členov rôznych historických združení. Do svojho výstroja a výzbroje vrazili stovky eur.

V Sade Janka Kráľa to cez víkend vyzeralo ako na bojovom poli. Po zemi sa váľali mŕtvi a ranení, pokoj slnečného popoludnia pretínal ohlušujúci rachot pušiek a kanónov. „Tentoraz sme sa vrátili do augusta 1621, keď sa sedmohradské knieža Gariel Bethlen pokúsil dobyť mesto,“ hovorí predstaviteľ Bethlena a hlavný organizátor Richard Zamec zo skupiny historického šermu Banderium.

Do predstavenia sa zapojilo vyše 220 účinkujúcich. Ako prezradil, takmer vôbec predtým netrénovali, všetko sa robilo naživo. „Robíme to ako ozajstnú rekonštrukciu stretu. Nacvičili sme iba niektoré špecifické situácie, inak sú so scenárom uzrozumení len velitelia. Možno to niekedy vyzerá chaoticky, ale veď aj reálne to tak bolo, že na bojisku bol chaos,“ hovorí.

Vopred nie je určené ani to, kto zomrie. „Dosť často sa totiž stane, že výstrely zlyhajú a potom by tí určení márne čakali, kedy majú padnúť,“ vysvetľuje Leoš Malec (43) z moravského Podhoráckeho pešieho klubu. Proti hluku zo zbraní a diel bojujú rôzne.

„Niektorí si dávajú do uší štuple, pomáha otvoriť ústa. Ale keď vás to prekvapí, chvíľu vám píska v ušiach,“ priznáva Malec. Do oblečenia a výzbroje investovali stovky až tisíce eur. „Moja výzbroj vyšla zhruba na 400 eur,“ prezrádza Bratislavčan Juraj Kadlec (28), ktorý hrá vojaka švédskej armády z regimentu Altblau.

K tomu treba prirátať meč a oblečenie. Niektorí si ho šijú sami, iní ho kupujú. Výzbroj vyrábajú plantéri a kováči. „Musím povedať, že v Česku a na Morave sú v tomto oveľa aktívnejší,“ uzatvára Richard Zamec.

Koľko stojí výzbroj

Prilba: 115 - 250 €

Železné ramená s nákrčníkom: 120 - 250 €

Predný plech kyrysu so šosmi: 120 - 350 €

Meč: 190 - 270 €

Hmotnosť

Brnenie - 12 kg

Prilba - 5 kg

Bitka o Bratislavu

Odohrala sa v auguste 1621. Vzbúrené sedmohradské knieža Gabriel Bethlen sa s 15-tisícovým vojskom pohol od Trnavy a mesto začal ostreľovať 14 delami. Obrancovia útoky na hradby úspešne odrážali a po čase im pomohli cisárske oddiely. Bethlen sa napokon obliehania vzdal a radšej vpadol na Moravu.