Elitný slovenský ostreľovač prehovoril o svojej práci: Cieľ musia trafiť aj na kilometer!

Musia byť do toho „zažratí“! V polícii aj v armáde majú špeciálne postavenie, no ich skutočný svet je zvyčajne vzdialený od toho, ako ho ukazujú akčné filmy. Ostreľovač z pohotovostného tímu Policajného zboru SR v Bratislave v rozhovore prezradil, ako naozaj vyzerá jeho profesia.

Trpezlivosť a vysoká profesionalita - to sú najdôležitejšie vlastnosti ostreľovača. V rozhovore pre facebookový profil Polície SR to prezradil muž, ktorý je v zbore už 24 rokov, z toho 14 rokov práve ako snajper.„Najčastejšie to robia bývalí poľovníci, športoví strelci alebo príslušníci ozbrojených zložiek, ktorí boli šikovnejší v streľbe,“ vysvetľuje.

Snajperi sú podľa neho trošku oddelení od tímu, keďže ich práca je špecifická. Využívajú ich na kratšie a stredné vzdialenosti. „No nie je to ako vo filme alebo v armáde. Čo sa týka mestských častí, policajný ostreľovač je nasadený od 30 do 70 m, v mimomestských častiach tak do 500 metrov.

Reálne sa dá strieľať s našimi zbraňami tak do kilometra,“ objasňuje. Slovenskí ostreľovači používajú najčastejšie opakovacie pušky SIG-Sauer 3000. Vlani v júni sa objavila informácia, že kanadský ostreľovač vytvoril v Iraku rekord - cieľ zasiahol na 3 540 metrov. „Závisí to od zbrane, kalibru, lokality,“ hovorí Slovák.

Zároveň však dodáva, že nie vždy je rekord strelený na prvú ranu. „Lenže my, policajní ostreľovači, máme práve len tú jednu, jedinú ranu, takže rekordmi sa nezaoberáme,“ hovorí. Policajní snajperi prichádzajú na akcie vždy o niekoľko hodín skôr.

Monitorujú okolie, hlásia podozrivé zmeny. Pri bezpečnostných opatreniach vyhľadávajú možné riziká, ktoré hrozia chráneným osobám alebo objektu. „V prípade ďalších závažných trestných činov sme nasadzovaní priamo na páchateľa,“ uzatvára elitný slovenský ostreľovač.