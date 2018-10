Sťažnosť obvinených z vraždy Kuciaka († 27) dostal do rúk Harabin: Môže ich oslobodiť?!

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici poslal všetkých štyroch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) za mreže.

Traja z podozrivých podali proti väzbe sťažnosť na Najvyšší súd. O tom, či sa dostanú na slobodu, tak bude rozhodovať trojčlenný senát na čele so Štefanom Harabinom (61), známym pre niektoré kontroverzné rozhodnutia z minulosti. Môže jeho senát prekvapiť a podozrivých oslobodiť?

Dôvodom väzby pri trojici obvinených Petra Szabóa, Miroslava Marčeka a Aleny Zsuzsovej je obava z možného úteku, pokračovania v trestnej činnosti a z ovplyvňovania svedkov. Menovaní podali proti uzneseniu sťažnosť. Jediný, kto sa neodvolal, je údajný sprostredkovateľ, podnikateľ Zoltán Andruskó, ktorý má s políciou spolupracovať a ako objednávateľa vraždy podľa Denníka N označil Mariána Kočnera z mafiánskych zoznamov.

O sťažnostiach rozhodne Najvyšší súd na budúci týždeň, presný termín ešte určený nie je. „Súdu boli predložené sťažnosti obvinených v trestnej veci Tomáš Sz. a spol. Predmetná vec napadla do senátu 4T. V zmysle Trestného poriadku o sťažnostiach rozhodne NS SR ako súd sťažnostný na neverejnom zasadnutí do piatich pracovných dní,“ uviedla hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

Prípady sa jednotlivým senátom prideľujú automaticky cez systém elektronickej podateľne. Zloženie senátu potom závisí od momentálnej situácie na súde. Senát 4T, ktorému bolo posúdenie sťažností v prípade Kuciakovej vraždy pridelené, tvoria štyria sudcovia - dvaja členovia a dvaja predsedovia. Rozhodovať však budú iba v trojčlennom zložení. O tom, ktorí traja to budú, rozhoduje náhoda.

Ak sa nič nepredvídateľné nestane, budú to Pavol Farkaš, Štefan Harabin a Patrik Príbelský, v zálohe ostáva ešte Dana Wänkeová. Svoju účasť v senáte nám potvrdil aj samotný Harabin, spis bližšie komentovať odmietol. „Som v danej veci predseda senátu aj spravodajca. Spis už študujem, práve ho mám na stole. Určite z neho nebudem vynášať žiadne informácie, je to v rozpore s mojimi sudcovskými povinnosťami,“ povedal Harabin, ktorý v minulosti svojimi verdiktmi viackrát prekvapil aj odbornú verejnosť.

Kontroverzné rozhodnutia Harabinovho senátu

Prepustenie obvineného z útoku na študenta tmavej pleti v Banskej Bystrici z väzby. Senát v rozhodnutí uviedol, že vulgarizmus začínajúci na K a končiaci na T v spojení so slovami čierny a černoch nie je rasizmus, ale len označenie osoby s určitými fyziologickými znakmi.

Dvakrát zrušil doživotný trest pre mafiánskeho bossa Róberta Lališa.

Oslobodil policajtov, ktorých potrestala inšpekcia ministerstva vnútra, pretože Harabin inšpekciu dlhodobo považuje za nezákonnú.

Vyšetrovali Kočnera, končia u polície

Dvaja policjati, ktorí zastavili stíhanie vo viacerých prípadoch Mariana Kočnera, končia. Vyšetrovatelia národnej finančnej jednotky v Banskej Bystrici Štefan Jombik a Jaroslav Barochovský by mali podla denníka N odísť do civilu v roku 2019. Kontroverzný podnikateľ unikol trestnému stíhaniu vďaka vyšetrovateľom napríklad aj v kauze daňových vratiek, vďaka ktorým dostal od štátu viac ako 8 miliónov eur.

Neexistuje záruka, že ich neprepustia

Marek Benedik, právnik

To, že prvostupňový súd vezme obvineného do väzby, nie je záruka toho, že súd rozhodujúci o sťažnosti nerozhodne inak. Základom väzby je dôvodné podozrenie a to musí byť dostatočne silné. My nevieme, na čo sa oni vlastne sťažujú. Cestou von z basy môže byť spochybňovanie dôvodnosti toho podozrenia, namietanie procesno-právnych pochybení.

Spravidla sa namieta porušenie práva na obhajobu, v prípade, ak by napríklad nebol právnik prítomný pri tých domových prehliadkach. Obvinení môžu namietať aj nezákonnosť získania dôkazov, stáva sa to pri odpočúvaní, sledovaní bankových účtov atď. Môžu takisto namietať neexistenciu dôvodov väzby.