Jozef sa 13 rokov nevie dostať do vlastného domu: Nenápadná chyba rozpútala boj o majetok!

Bezmocnosť! Tak sa dá nazvať pocit zúfalých dôchodcov z Nových Zámkov, ktorí sa už roky nedokážu dostať do svojho domu.

Manželia Palackovci doplatili na dôverčivosť a neznalosť zákonov a namiesto zaslúženého oddychu na vidieku im ostali len oči pre plač. Pán Palacka bojuje s úradmi už trinásť rokov, aby sa dostal k vlastnému majetku. Manželia Palackovci si v roku 1990 kúpili dom v Šuranoch. Jeho súčasťou bola záhrada a spoločný dvor so susedom. „Dom sme s manželkou užívali bez problémov až do roku 2003. Neviem, čo má obsahovať zmluva, takže som si myslel, že je všetko v poriadku,“ rozpráva Jozef Palacka.

Problémy nastali po 13 rokoch, keď sused, s ktorým mali spoločný dvor, chcel svoju nehnuteľnosť predať. „Prišiel za mnou, že s naším dvorom niečo nie je v poriadku. Zobral som teda zmluvu a zašiel s ňou k notárke do Nových Zámkov,“ vysvetľuje. Notárka im povedala, že v zmluve chýba parcelné číslo dvora, ktoré je potrebné zapísať do katastra. „Prišli sme k nej aj s pôvodnou majiteľkou domu, ktorá vyhlásila, že nám predala celý majetok a na nič si už nerobí nárok,“ pokračuje. „Ináč by sme to nekupovali, načo by bol niekomu dom bez vchodu,“ hnevá sa Jozef Palacka.

U notárky sa s pôvodnou majiteľkou síce dohodli, že dvor je raz a navždy ich, no iba ústne, na papieri nemali nič potvrdené. Keďže notárke i predávajúcej dôverovali, nemali dôvod pochybovať o ich korektnosti. To bola chyba! Koncom roka 2003 sa pôvodná majiteľka zrazu vrátila k notárke s tým, že im žiadny dvor nepredala. „Povedal som jej, nech nežartuje, veď sme tam boli všetci! Notárka sa však so mnou ani nebavila,“ sťažuje sa zúfalý dôchodca.

„Pôvodná majiteľka predala časť nášho dvora, za ktorý sme zaplatili, novým susedom, a odvtedy naň nemáme prístup,“ vysvetľuje. „Od roku 2005 som sa do nášho domu nedostal, dvor je zamknutý, a keď sme sa tam pokúšali vojsť, nový sused zavolal policajtov,“ opisuje. Jozef za 13 rokov napísal desiatky sťažností a trestných oznámení, no bezvýsledne.

Ako to vyriešiť

Róbert Bános, advokát

Pokiaľ kúpil sporový pozemok v roku 1990, je potrebné vychádzať z vtedy platnej právnej úpravy. Ak tento postup nebol dodržaný, nemohlo dôjsť k zákonnému prechodu vlastníckeho práva. Jednou z možností je požadovať zápis vlastníckeho práva k sporovému dvoru na základe vydržania, keďže mal nehnuteľnosť viac ako 10 rokov nepretržite v dobromyseľnej držbe. Druhou možnosťou je právo žiadať zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu cez uvedený dvor k svojej nehnuteľnosti, a to podaním žaloby o zriadenie vecného bremena.