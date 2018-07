Primáš Cigánskych diablov Banyák si rieši nové bývanie blízko pri Bratislave: Schyľuje sa k rozvodu?!

Nový domov, nový život?! Primáš kapely Cigánski diabli Štefan Banyák (33) si vyhliadol pozemok v Kvetoslavove neďaleko Bratislavy.

Hudobník už od prvého dňa rieši susedský spor pre plot, ktorý delí dva pozemky. To však nie je jediný problém. Vyzerá to tak, že do domu sa bude sťahovať bez manželky Katky, s ktorou mali mať partnerskú krízu už pred dvoma rokmi. Podľa informácií Nového Času by sa totiž u známeho hudobníka malo schyľovať k rozvodu a práve to má byť dôvod, prečo veľmi intenzívne rieši nové bývanie, a to aj za cenu nepríjemných komplikácií.

Banyák z kapely Cigánski diabli sa plánuje presťahovať z rodinného domu v Dunajskej Lužnej do obce Kvetoslavov, kde už má vyhliadnutý pozemok. Za jeho rozhodnutím sa majú skrývať vážne problémy v manželstve. „Sťahuje sa, lebo sa má rozvádzať. Teraz býva v podnájme,“ prezradil zdroj Nového Času. Samotnému hudobníkovi na túto háklivú tému do reči veľmi nebolo. „Ja sa k tomuto fakt nebudem vyjadrovať. Či sa rozvádzam, či sa nerozvádzam, vás do toho absolútne nič. Prečo by som mal niekomu skladať účty, či sa rozvádzam, alebo sa nerozvádzam? Dajte mi svätý pokoj!“ reagoval podráždene s tým, že si neželá, aby sa o tejto téme písalo.

V rodine Banyákovcov to však malo poriadne škrípať už pred dvoma rokmi. „Dôvodom ich hádok mala byť nevera Banyákovej manželky Katky,“ vyjadrila sa vtedy opatrne violončelistka Cigánskych diablov Silvia Šarköziová s tým, že práve Banyák upodozrieval svoju manželku z nevery. Banyák vtedy všetky intrigy zvalil na neznámeho hudobníka a podal dokonca aj trestné oznámenie. „My sme jedna veľká rodina, naša kapela. Chce nám ublížiť istý neprajník a ja viem, kto to je. Narafičil to tak, aby moja žena bola neverná. My sme si to vysvetlili a ja si nemyslím, že je neverná. Hádali sme sa, ale nie kvôli Silvii,“ okomentoval primáš tvrdenie, že má mať blízko práve k Silvii, ktorá to tiež poprela.

Dom za každú cenu

Nový dom a s ním aj nový domov si chce vybudovať aj za cenu susedských konfliktov. Kameňom úrazu je totiž plot, ktorý delí jeho pozemok od susedinho. „Pán Banyák prišiel k nám, že tu má bager a ide nám zhodiť plot. Povedala som, že v žiadnom prípade! Poslala som ho preč s tým, že zavolám políciu, ak to začnú búrať,“ povedala Novému Času Danica Pašeková, ktorá je v krajnom prípade odhodlaná riešiť tento spor aj súdnou cestou. Banyák potvrdil, že chce plot vymeniť, ale bránil sa, že situáciu chce riešiť v súlade so zákonom a s geodetom.