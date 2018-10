Zdesený Juraj Bača má strach o seba aj o rodinu: Neprajníci tentokrát zašli priďaleko

Toto nečakal ani v najhoršom sne! Herec Juraj Bača (30), ktorý zahviezdil v markizáckom seriáli Komisár Rex, momentálne nakrúca film z väzenského prostredia Amnestie.

Nie každému je však jeho úspech po chuti a neprajníci naňho na internete chrlia jedovaté urážky, ktoré balansujú na hrane zákona. Umelec sa netají tým, že má strach nielen o seba, ale aj o rodinu. Podľa právnika má Juraj za určitých okolností plné právo za túto agresiu podať žalobu či trestné oznámenie, ktorému neuniknú ani anonymní komentátori.

Bača na vlastnej koži pocítil, že okrem fanúšikov jeho prácu sledujú aj osoby, ktoré ho majú poriadne v zuboch. Zašli však priďaleko. „Nie že by som bol ten typ, čo sa hrabe v internetových diskusiách a vyplakáva nad hlúposťou diskutujúcich, ale toto už nie je o hlúposti. Je to čisté zlo. Zlo, nenávisť a agresia. Ja sa pýtam a naozaj úprimne, z čoho to pramení? Prečo? Akým právom sú ľudia schopní dourážať rodinu, zhanobiť prácu - dokonca želať smrť?“ pýta sa na svojom profile na sociálnej sieti zdesený herec, ktorý priznáva, že má obavy a táto situácia nenastala prvýkrát.

„Nie je to vtipné, ani na zaplakanie - ide z toho strach. Nie, neľutujem sa, ani nič, len v poslednom čase sa s podobným správaním stretávam čoraz častejšie a nielen na internetových diskusiách, a z toho som smutný,“ dodal šokovaný Juraj.

Anonymy sa dajú odhaliť

Podľa právnika môže Bača požiadať prevádzkovateľa servera, kde sa komentáre objavili, aby ich odstránil. Klepnúť po prstoch však môže aj tým, ktorí pod články píšu slová plné nenávisti.

„Žalobu môže podať aj na samotných autorov komentárov a požiadať prevádzkovateľa o pomoc pri ich identifikácii,“ vysvetlil právnik Marek Benedik s tým, že pri dešifrovaní skrytých adries môže v prípade trestného činu pomôcť aj polícia.

Nový Čas herca kontaktoval s otázkou, či chce nenávistné komentáre riešiť aj súdne, prípadne na polícii. Do uzávierky sa však nevyjadril.

Môže podať žalobu

Marek Benedik, právnik

Osoba, ktorej sa dotkli komentáre na internete, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa servera, aby predmetné informácie odstránil, inak môže podať žalobu o ochranu osobnosti.

Tú môže podať aj na samotných autorov komentárov a požiadať prevádzkovateľa o pomoc pri ich identifikácii. Ak obsah komentárov napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, môže sa dotknutá osoba obrátiť aj na políciu a podať trestné oznámenie za trestný čin ohovárania.

Spôsobuje to závisť

František Skokan, psychológ

Každá vyhrážka budí v druhom človeku nepríjemný pocit a strach, lebo je to ohrozenie integrity osobnosti. Nie je dôvod, aby ktokoľvek takéto útoky znášal a mal by sa proti nim brániť.

Je to aktuálny obraz spoločnosti. Prispieva k tomu aj vyjadrovanie niektorých predstaviteľov štátu, ktorých občania napodobňujú. Negatívne komentáre z veľkej časti spôsobuje závisť, je to vnútorné vyrovnanie pre toho, komu sa niečo nedarí.