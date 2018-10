Brunetka sa vybrala do kaderníctva, skončilo sa to zle: Teraz sa bojí vyjsť z domu

Žena sa vybrala do kaderníctva. Namiesto radosti z nového účesu prišla nočná mora.

Britská tínedžerka Amy Gallagher (19) sa vybrala do jedného z kaderníctiev v Kente. Chcela si dať skrátiť vlasy. „Myslela som si, že to bude fajn, že by sa mi to mohlo hodiť,“ cituje Amy denník Daily Mirror. No nedopadlo to podľa jej predstáv. Skôr úplne naopak.

Kaderníčka Amy navrhla, aby skúsila nový strih. Tínedžerka súhlasila. No kruto na to doplatila. Hoci zaplatila v prepočte 34 eur, účes sa jej vôbec nepáči.„Prišla som domov a zistila som, ako vyzerám, bola som smutná. Naozaj nechcem ísť von,“ zlostí sa Amy.

Na druhý deň išla do kaderníctva znova a žiadala si peniaze späť. Zamestnanci jej navrhli, že jej účes opravia. Amy to však odmietla. Po nesúhlaseza strihanie.