Sagan ryžuje, kade chodí: Za práva na knihu požaduje obrovské peniaze!

Kniha o slovenskom športovcovi, aká tu ešte nebola!

Na trh v týchto dňoch prichádza anglická verzia autobiografie Petra Sagana, v decembri by mala byť dostupná už aj v slovenčine. Podľa našich informácií sa o práva na jej vydanie na Slovensku, v Česku, ale aj ďalších krajinách so silným cyklistickým zázemím strhol obrovský súboj, ktorý vyhnal cenu práv do závratných výšok.

Peter Sagan a jeho manažment vybrali vlani v decembri vydavateľa autobiografie My World (Môj svet), ktorým sa za odhadovaný 1 milión eur stala dcérska značka Yellow Jersey Press britského knihárskeho obra Penguin/Random House.

Následne sa začal boj o licencie v jednotlivých krajinách. Aj na Slovensku nechali vydavateľov, aby ponúkli sumu, ktorú sú ochotné zaplatiť za práva na vydanie Saganovej biografie. Termín mali do 26. februára 2018, okrem ceny museli poskytnúť aj technické špecifikácie o tlači, distribúcii či reklame.

Suma za práva len na Slovensku prekročila 90 000 eur, čo je na naše pomery nevídané! Veď trebárs autobiografia Stana Mikitu stála pre Slovensko 1 300, Stevena Gerarda 1 700 a Mika Tysona 4 300 eur. V každom prípade ide o prvý prípad biografie slovenského športovca, ktorá vychádza v origináli v anglickom jazyku pre globálny trh. Záujem o práva bol aj v Česku, Holandsku, Belgicku či USA.

„Požadovaná suma za práva je obrovská! Odrazilo sa to už aj na beštiálnej cene pre fanúšikov, ktorá dosahuje 24 eur,“ povedal nám jeden z vydavateľov, ktorý tiež posielal ponuku na práva, ale neuspel. „Treba si uvedomiť, že vydavateľstvo musí ešte zaplatiť prekladateľa, tlač, distribúciu a z konečnej sumy sa odráta marža predajcu aj ďalšie tantiémy pre autorov,“ upresnil nám odborník, podľa ktorého sa musí z knihy len u nás predať vyše 50-tisíc kusov, aby bol vydavateľ v pluse. Na Slovensku vydá knihu spoločnosť Eastone Books, známa doteraz skôr motivačnou a ezoterickou literatúrou. Na trh má knihu Môj svet uviesť začiatkom decembra.