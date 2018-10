Sagan vo svojej knihe opäť perlí: Van Avermaet si musel myslieť, že som úplný ch*j!

Peter Sagan (28) vo svojej knihe zverejnil mnoho zaujímavých pikošiek zo života profesionálneho cyklistu.

Včera sme vás informovali o hulvátskom správaní jeho bývalého šéfa Olega Tiňkova, dnes prinášame faux pas z OH 2016 v Riu s Gregom Van Avermaetom, ktoré si dodnes vyčíta.

Sagan si pôsobenie na olympijských hrách 2016 v Riu užíval naplno. Svoje šťastie skúsil na pretekoch horských bicyklov. Spolu s tímom prežil toľko zábavy, že úplne zabudol na preteky cestných bicyklov, ktoré vtedy ovládol Greg Van Avermaet (33). „Sedel som len tak pred telkou, keď sa z ničoho nič v zábere objavil Greg. Do riti, zrazu som si spomenul, že je olympijský víťaz. Bol som taký zaneprázdnený sám sebou, že som na neho vôbec nemyslel. Manažéri boli celí bledí. Mysleli si, že keď zistím, že Greg vyhral, tak si budem vyčítať, že som mohol vyhrať aj ja. Že to predsa len neboli preteky pre vrchárov. To mi absolútne neprekážalo. Bol som rád, že práve Greg je šampión. Ja som si však za dva týždne nenašiel čas na to, aby som mu zagratuloval. Musel si o mne myslieť, že som úplný ch*j,“ vysvetlil v knihe bez okolkov prostoreký cyklistický génius.