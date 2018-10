Takto vysoko v tabuľke ešte neboli: Aké sú tajné zbrane Nových Zámkov?

Skvelý štart.

Hokejisti Nových Zámkov sa z neho tešia v aktuálnej sezóne Tipsport ligy, v ktorej sú na druhom mieste len o bod za Košicami. Tím vedený novou trénerskou dvojicou Milan Jančuška (58), Jerguš Bača (53) vyvolal v meste fanúšikovský ošiaľ.

Nové Zámky sú v najvyššej slovenskej súťaži ešte len tretí rok, no takto vysoko v tabuľke ešte neboli. „Pohľad na ňu je pekný. Nerobíme z toho vedu, no chceme sa medzi špičkou udržať čo najdlhšie,“ uviedol Michal Novák. Ten je stabilným pilierom najlepšej obrany ligy, ktorá na čele s brankárom Andrejom Košarišťanom inkasovala najmenej gólov v lige. Dobrý vstup do sezóny naznačila už aj vydarená letná príprava, v ktorej tím z juhu Slovenska zdolával aj českých extraligistov a vo Vyšehradskom pohári je stále bez prehry. „Majiteľ klubu František Sucharda robí všetko, aby sme mali podmienky na špičkovej úrovni. Peniaze chodia načas, nič iné okrem športu nemusíme riešiť. Mužstvo šliape úplne inak ako vlani hlavne v kabíne, máme viac bojovníkov. V minulosti sa tu vytvárali skupinky Lotyšov či Kanaďanov, teraz sme naozaj jednotný tím,“ vysvetlil Michal Novák. Ten ocenil aj prínos nových trénerov.

„Sú to veľkí profíci. Milan Jančuška je emotívny, dokáže hráčov nabudiť a stojí za nami aj na tlačovkách. Zápasy veľmi prežíva a emócie k nášmu športu patria,“ pochvaľuje si Novák. Výsledky sa odzrkadlili aj na záujme fanúšikov zeleno-bielych. „Ľudia v meste žijú hokejom, vytvorili sme tu menší ošiaľ. Hneď v prvom zápase sezóny v Budapešti nám vytvorili takmer domáce prostredie,“ dodal Michal Novák.