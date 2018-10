Plzeň dostala poriadny výprask od AS Rím, Real Madrid zaváhal v Moskve

Edin Džeko strelil Kozáčikovi hetrik.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Futbalisti Realu Madrid prekvapujúco prehrali v utorňajšom stretnutí 2. kola G-skupiny Ligy majstrov na pôde CSKA Moskva 0:1.

AS Rím si na Olympijskom štadióne poradil s Viktoriou Plzeň vysoko 5:0 aj vďaka hetriku Edina Džeka. V drese českého šampióna sa predstavili traja slovenskí legionári - brankár Matúš Kozáčik a stredopoliari Roman Procházka s Patrikom Hrošovským. Na čele tabuľky je so štyrmi bodmi ruský klub, Real a AS ich získali tri, Plzeň jeden.

Deviatimi nepretržitými víťazstvami v úvode novej sezóny vytvorili zverenci trénera Massimiliana Allegriho nový klubový rekord, okrem dvoch triumfov v LM ich zdobí aj sedemzápasová trojbodová šnúra v Serii A.

Juventus nastúpil bez potrestaného Cristiana Ronalda, ale jeho ofenzívna sila tým neutrpela. Už v 5. minúte po dlhom pase Bonucciho rozvlnil sieť volejom Dybala a ten istý hráč v 33. minúte zdvojnásobil náskok. Po prestávke Dybala skompletizoval hetrik a "Stará dáma" sa so šiestimi bodmi a skóre 5:0 usadila na čele tabuľky. Druhý zápas H-skupiny Manchester United - FC Valencia sa začal s päťminútovým oneskorením pre zápchy v okolí štadióna Old Trafford. "Červení diabli" zvierali súpera, ktorému však nedokázali streliť gól a duel sa skončil nerozhodne 0:0.

Juventus vytvoril nový rekord: Hetrikom sa blysol Dybala

V F-skupine šokoval Hoffenheim favorizovaného anglického šampióna Manchester City gólom Belfodila v prvej minúte, na ktorý však hostia našli rýchlu odpoveď a v 8. minúte Agüero po nedôraze obrany Hoffenheimu vyrovnal. Sterling sa po štvrťhodine rútil na brankára, ktorý mu nohou zmaril gólovú radosť a neujali sa ani tri šance Agüera.

Zverenci Pepa Guardiolu potrebovali po domácej prehre 1:2 s Lyonom zabrať. Po zmene strán kontrolovali hru, ale vytúžený gól dlho neprichádzal. V 73. minúte domáci brankár Baumann zasiahol v pokutovom území prenikajúceho Saneho, ale hlavný rozhodca Skomina neodpískal jedenástku. V 87. minúte bol spasiteľom City striedajúci Silva, ktorý využil zaváhanie Poscha a rozhodol o výhre hostí 2:1.

V ďalšom stretnutí "efka" Olympique Lyon remizoval so Šachtarom Doneck 2:2, keď zmazal dvojgólové manko. So štyrmi bodmi je Lyon na čele skupiny.

Bayern Mníchov v domácom súboji E-skupiny iba remizoval 1:1 s Ajaxom Amsterdam. Benfica Lisabon viedla na ihrisku AEK Atény 2:0, v závere prvého polčasu však videl červenú kartu Dias a grécky tím početnú výhodu zužitkoval. Dvomi gólmi Klonaridisa sa mu podarilo vyrovnať, ale v 74. minúte rozhodol o výhre Benficy "žolík" Semedo.



2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019:

E-skupina:

AEK Atény - Benfica Lisabon 2:3 (0:2)

Góly: 53. a 63. Klonaridis - 6. Seferovič, 15. Grimaldo, 74. Semedo. ČK: 45.+4 Dias (Benfica) po 2. ŽK. Rozhodca: Grinfeld (Izr.)

Bayern Mníchov - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

Góly: 4. Hummels - 22. Mazraoui. Rozhodca: Královec (ČR)



F-skupina:

TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City 1:2 (1:1)

Góly: 1. Belfodil - 8. Agüero, 87. Silva. Rozhodca: Skomina (Slov.)

Olympique Lyon - Šachtar Doneck 2:2 (0:1)

Góly: 70. Dembele, 72. Dubois - 44. a 55. Moraes. Rozhodca: Treimanis (Lot.)



G-skupina:

CSKA Moskva - Real Madrid 1:0 (1:0)

Gól: 2. Vlašič, ČK: 90.+6 Akinfejev (CSKA) po 2. ŽK. Rozhodca: Hategan (Rum.)

AS Rím - Viktoria Plzeň 5:0 (2:0)

Góly: 3., 40. a 90.+2 Džeko, 64. Ünder, 73. Kluivert. Rozhodca: Raczkowski (Poľ.)

/M. Kozáčik odchytal celý zápas, R. Procházka a P. Hrošovský (všetci Plzeň) odohrali celý zápas/



H-skupina:

Juventus Turín - Young Boys Bern 3:0 (2:0)

Góly: 5., 33. a 69. Dybala. ČK: 78. Camara (YB Bern) po 2. ŽK. Rozhodca: Karasev (Rus.)

Manchester United - FC Valencia 0:0

Rozhodca: Vinčič (Slov.)