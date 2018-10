V elitnom 5. pluku môžu byť len najlepší z najlepších: Ministerstvo obrany mení podmienky prijatia

Elitný žilinský 5. pluk špeciálneho určenia od 1. októbra zmenil podmienky na vstup. Kto sa chce stať elitným vojakom nasadeným do bojových operácií, už nemusí dva roky povinne predtým odslúžiť ako profesionálny vojak v inom útvare. Po novom mu stačí základný výcvik a môže nastúpiť do výberu.

Podľa ministra obrany Petra Gajdoša nejde o uprednostnenie kvantity pred kvalitou. „Naďalej zostávajú na každého príslušníka vysoké fyzické aj psychické nároky. V opačnom prípade by sme v náročných operáciách riskovali ich životy a to nepripustíme. V 5. pluku môžu byť iba tí najlepší z najlepších,“ povedal.

Zmysel v kratšej ceste od civila k vojakovi špeciálovi vidí náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zemko: „Na jednej strane si efektívnejšie pretvoríme na náš obraz nepoznačeného vojaka nováčika, na druhej strane budeme v menšej miere zaťažovať iné druhy síl preskupovaním ich príslušníkov k silám pre špeciálne operácie.“ Najbližšie výbery sa uskutočnia v apríli a júni 2019.

Čo sa mení

Predlžuje sa lehota platnosti výsledkov výberu úspešných uchádzačov z dvoch na štyri roky.

Do konca roka 2021 bude možné prijať uchádzača, ktorý splnil podmienky podľa predchádzajúceho nariadenia a nebol do funkcie do 5. pluku prijatý.

Zjednodušia sa premiestňovacie procedúry úspešných absolventov výberov.

Zdynamizuje sa prechod čerstvého vojenského nováčika do radov špeciálnych síl.