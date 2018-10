Pašeka zlákala futbalová legenda: Kam si to bývalý hokejista namieril?!

Posunul sa o súťaž vyššie!

Trojnásobný hokejový šampión Dušan Pašek mladší (33) už druhú sezónu hráva profesionálne futbal. Minulý ročník nastupoval za Stupavu v VI. lige, ale cez víkend zmenil pôsobisko. Na zmluve sa dohodol s mužstvom V. ligy Iskra Petržalka, kde trénuje bývalý skvelý reprezentant Vladimír Kinder (49)! „Už som absolvoval aj premiéru v novom klube. Cez víkend som nastúpil na zápas proti Igramu a odohral som 70 minút. Získali sme po remíze 0:0 prvý bod v sezóne,“ vyjadril sa Pašek, ktorý prezradil aj to, ako sa jeho prestup zo Stupavy upiekol.

„Bola to náhoda. Stretol som sa na obede s futbalovou legendou Vladom Kinderom, ktorý je trénerom Iskry Petržalka a opýtal sa ma, či by som nechcel za nich hrávať. Vôbec som neváhal a prikývol som na jeho ponuku. Hrať pod takým bývalým vynikajúcom hráčom je pre mňa veľká pocta. Povedal mi, že ma naučí nejaké futbalové ťahy,“ zasmial sa Dušan, ktorý si Kindera ešte pamätá z jeho slávnych čias. „Keď hrával za Slovan, tak som chodil na zápasy Slovana do hľadiska. Bol prvým slovenským hráčom, čo dokonca pôsobil v slávnej anglickej lige,“ dodal Pašek.

Kto je Vlado Kinder

- bývalý futbalový záložník

- v roku 1992 získal so Slovanom federálny titul

- v rokoch 1994 až 1996 získal so Slovanom trikrát slovenský titul

- v roku 1994 sa stal futbalistom Slovenska

- ako prvý Slovák pôsobil v anglickej lige