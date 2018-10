Sebastián a Dominika si prišli uctiť našu mučeníčku: Anke vďačíme za to, že sme sa vzali!

Symbolicky sa vrátila do svojho rodiska.

Relikvie novej slovenskej blahoslavenej Anny Kolesárovej († 16) spočinuli v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom (okr. Michalovce). Ďakovnú slávnosť si nedali ujsť tisícky veriacich. Tešia sa, že Anka už navždy ostane vo svätostánku, kde sa počas života modlila. Stala sa inšpiráciou a vzorom mnohých mladých v súčasnosti.

Tisícky veriacich v nedeľu zaplnili priestranstvo pred rímskokatolíckym kostolom vo Vysokej nad Uhom. Mnohí z nich našli v Anne svoju patrónku. „Vďaka Anke sme sa vo Vysokej spoznali s mojou manželkou. Minulý rok sme mali svadbu. Pre nás Anka znamená svetlo. V súčasnosti mladí nechcú mať záväzky ani deti. Už ťažko nájsť človeka, ktorý chce žiť v manželstve. My sme sa tu našli s rovnakými myšlienkami a hodnotami,“ vyznali sa Sebastián (23) a Dominika (22) Simkovci z Košíc.

Spoločne s ďalšími veriacimi prišli Anke Kolesárovej do rodiska poďakovať za jej posolstvo. Len pred mesiacom ju ako prvú slovenskú laičku vyhlásili za blahoslavenú. Relikviár s jej pozostatkami túto nedeľu slávnostne uložil košický arcibiskup v kostole, kde sa modlievala. Sprevádzali ho dievčatá odeté v bielych šatách ako symbol čistoty a nevinnosti. „Oživte vieru a vďaka viere slušný život v našej spoločnosti... Toto je odkaz novej blahoslavenej. Anna tvrdí, že sa to dá. Naučí vás zachovať si česť a poctivosť až do manželstva. Zachovať si čisté srdce ako dar pre manželku alebo pre manžela je najväčší poklad,“ prehovoril k veriacim arcibiskup Bernard Bober.

Pred znásilnením si zvolila smrť

Obcou Vysoká nad Uhom na jeseň 1944 prechádzalo sovietske vojsko. Dňa 22. novembra 1944 sa Anka aj s rodinou ukrývala v pivnici ich domu pre prebiehajúce boje. Po tom, čo do pivnice pri prehľadávaní domu nazrel opitý sovietsky vojak, ju otec poslal do kuchyne, nech vojakovi prinesie jedlo. Dievčina však vojaka zaujala, a preto jej prikázal, aby šla s ním. Keď nechcela, priamo jej povedal, že buď pôjde a vyspí sa s ním, alebo ju zastrelí. Keď opäť odmietla, povolil jej jednovetovú rozlúčku s otcom a na mieste ju zastrelil. Jej vražda ostala nepotrestaná.

ZNAMENÁ PRE NÁS ODVAHU ŽIŤ

Mária Oravcová (24) študentka, Košice:

- Chodievam do Vysokej asi 10 rokov. Priviedla ma sem posvätná atmosféra, ktorú ani neviem opísať. Anka pre mňa znamená odvahu žiť. A to, že stále sú hodnoty, ktoré sa oplatí vyznávať napriek tomu, že dnes to nie je úplne moderné.

Iveta Romančáková (30) na rodičovskej dovolenke, Vysoká nad Uhom:

- Vo Vysokej žijeme s Ankou roky rokúce. Verím, že nám prinesie niečo krajšie do budúcnosti. Dôležité je nepoddať sa hriechu a veriť radšej v dobro, než dať sa potupiť. Treba veriť v lásku.