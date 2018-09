Slovenské mestá a dediny s netradičnými erbami: Prečo je na nich palma či nahá panna?!

Palma, jednorožec, nahá panna... Na Slovensku je 2 933 obcí a 140 miest. Erby niektorých z nich vyzerajú na prvý pohľad naozaj bizarne.

Veľa vzniklo v stredoveku a často ich inšpirovali križiacke výpravy a pečate rodov, ktoré obývali dané územie. Fiľakovu pri Lučenci tak prischla kuriózne africká rastlina - palma, najdlhšej obci Štiavnik bájny jednorožec a Tepličke nad Váhom zlatovláska, ktorá sa nahá kúpe v kadi. Nový Čas zisťoval, ako niektoré mestá a obce vlastne prišli k takýmto erbom.

Mesto má v erbe palmu od začiatku 18. storočia. Typicky africká rastlina je dedičstvom po rode Bebekovcov, ktorý vlastnil hrad v 16. storočí. „V 19. storočí sa verilo, že ide o veľký topoľ, neskôr zas, že je to prameň vytryskujúci zo zeme. Dnes sme si však istí, že ide o palmu,“ ozrejmil primátor Fiľakova Attila Agócs s tým, že v spisoch to píše samotný posledný hradný kapitán Koháry, ktorý mestský erb vytvoril. Zakomponoval ju tam po tom, ako našiel palmu vyrytú na strednom hrade nad bránou. Podľa kresťanskej symboliky je tento strom symbolom znovuzrodenia podobne ako fénix.

Počet obyvateľov: 10 654

Štiavnik – jednorožec

Obec Štiavnik pri Bytči je s 55,691 km2 najdlhšou obcou u nás a zároveň sa môže pochváliť aj zaujímavým erbom. Je v ňom motív jednorožca. „Ľudia sa často pýtajú, prečo je to práve toto bájne zviera,“ hovorí s úsmevom starosta Štefan Vároš. Podľa neho existujú dve vysvetlenia jednorožca v erbe - a to je, že predstavuje symbol čistoty a nepoškvrnenosti. No pravdepodobnejšie je, že ide o erbový motív pochádzajúci z erbu niektorého šľachtického rodu, s ktorým boli späté osudy Štiavnika.

Počet obyvateľov: 4 064

Teplička nad Váhom – zlatovlasá panna

Erb vznikol podľa pečatidla pochádzajúceho z 18. storočia. V strede okrúhlej pečate je na pažiť postavená drevená kaďa s kúpajúcou sa ženou, označovanou ako pannou. „Súvisí to s názvom obce. Odvodili ho od teplých prameňov. Dodnes tečie dedinou potok Teplička, ktorý nikdy nezamŕza a má konštantnú teplotu,“ vysvetlil pôvod erbu starosta Viliam Mrázik.

Počet obyvateľov: 4 217