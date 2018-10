Na Jakuba sa počas pracovného veľtrhu v Košiciach usmialo šťastie: Z brigády na stavbe do IT firmy!

Stovka zamestnávateľov na jednom mieste!

Veľtrh Profesia days 27. septembra v metropole východu privítal tisícky ľudí, ktorí hľadajú prácu. Šťastie sa usmialo aj na absolventa elektrotechniky Jakuba (25) z Malého Lipníka (okr. Stará Ľubovňa). Hneď dve IT spoločnosti mu ponúkli miesto. Dúfa, že už nebude musieť brigádovať na stavbách.

Medzi množstvom ponúk si tie pravé našli absolventa elektrotechniky na Technickej univerzite v Košiciach. „Cez leto som bol v Holandsku na brigáde, pracoval som na stavbe. Stálu robotu si však chcem nájsť na Slovensku, intenzívne som hľadal, a preto som prišiel aj na veľtrh,“ prezradil Jakub Brunovský (25) z Malého Lipníka. „Dve IT firmy mi tu ponúkli miesta, ktoré sú pre mňa veľmi zaujímavé a súvisia s tým, čo som študoval. Ide o juniorské pozície ABAP developera. Robil by som v Košiciach, kde som aj študoval. Bolo by výborné, keby mi to vyšlo!“ tešil sa mladý IT-čkár.

IT sa zíde aj na východe

Z údajov pracovného portálu Profesia.sk vyplýva, že ponuka IT práce na východe je bohatá. „Na východe prevláda ponuka práce v IT a priemyselnej výrobe, prevažne strojárskej. Teraz je otvorených na celom Slovensku vyše 16-tisíc pracovných ponúk, z toho vyše 1 400 v Košickom a 860 v Prešovskom kraji,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Profesia Nikola Richterová.

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Otvoriť galériu Personalistka Monika Löfflerová (43) sľubuje aj variabilnú zložku mzdy. Zdroj: ee

- Hľadáme zamestnancov na 15 rôznych pozícií. Sú to miesta agenta call centra, jawa developerov, SAP konzultantov, nákupcov, IT špecialistov. Ponúkame aj home offi ce. Nastupujúcim pracovníkom call centra dávame 500 eur základ + 200 eur variabilnú zložku. IT špecialistom ponúkame 1 200 eur + variabilnú zložku.

T-SYSTEMS

Otvoriť galériu Tímlíder Maroš Seman (32) si prišiel osobne vyberať kolegov Zdroj: ee

- Ako IT fi rma hľadáme najmä IT špecialistov, teda IT administrátorov, programátorov, middleware špecialistov, projektových manažérov. Máme aj kemp pre ľudí, ktorí nemajú žiadnu IT skúsenosť, vieme ich zaškoliť. Na juniorských IT pozíciách ponúkame napríklad 1 000 eur + variabilnú zložku mzdy a odmeny. Seniorskí špecialisti zarobia viac.

LIDL

Otvoriť galériu Marketingová manažérka Mária Janíčková (31) robí nábor pre Lidl. Zdroj: ee

- Potrebujeme asi 132 predavačov- pokladníkov, asistentov manažéra predajne a manažérov predajní. Chýbajú nám aj skladníci, administratívni pracovníci, offi ce asistenti, špecialisti IT, HR, stavební špecialisti. Platy ponúkame podľa úväzku. Na východe napríklad predavač-pokladník zarobí 824 eur, garantujeme nárast mzdy.