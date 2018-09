Priemerná mzda v 2. štvrťroku dosiahla 1 004 €: Kde najrýchlejšie rastú platy?

Hľadáte si prácu, alebo uvažujete o zmene zamestnania? Skúste to! Váš potenciálny zamestnávateľ by vás mohol obsypať zlatom.

Slovenská ekonomika zaberá na plné obrátky, platy rastú naprieč celým hospodárstvom. V ktorých odvetviach sa mzdy zvyšujú a kde sa, naopak, na nich šetrí?

Priemerná mzda na Slovensku v druhom štvrťroku 2018 druhý raz v histórii prevýšila magickú hranicu 1 000 eur. Medziročne vzrástla o 6,4 percenta, vyplýva z najnovších údajov Štatistického úradu. „Mzdy si udržali dynamický rast a naďalej rastie aj zamestnanosť,“ tvrdí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Nedostatok pracovnej sily v krajine sa premieta do rastu platov v súkromnom i verejnom sektore.

Najrýchlejšie medziročne vzrástli v odvetviach umenie, zábava a rekreácia, verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie a veľkoobchod a maloobchod. Jediným odvetvím, kde si pracovná sila finančne pohoršila, je dodávka elektriny, plynu, pary.

mzda 2017: 592 €

mzda 2018: 643 €

Policajt

mzda 2017: 1 185 €

mzda 2018: 1 299 €

Predavačka

mzda 2017: 852 €

mzda 2018: 929 €

Vo V4 sme na tom najhoršie

Poslanci Jozef Mihál a Miroslav Beblavý (SPOLU) vypočítali, ako vzrástli mzdy v krajinách V4 od marca 2016. Kým na Slovensku ide v priemere o 11,4 %, v Poľsku o 14 % a v Česku a v Maďarsku o viac ako 20 %. „Vláda dlhodobo zanedbávala mzdy a predávala Slovensko ako krajinu lacnej pracovnej sily. Odvody na Slovensku sú obrovské,“ dodáva Beblavý.

Každý druhý chce zmenu

Takmer polovica Slovákov (46 %) uvažuje o odchode z terajšieho zamestnania. Najmotivujúcejším faktorom je práve výška mzdy (77 %). Ukázal to prieskum, ktorý v prázdninových mesiacoch urobila personálna agentúra Grafton Slovakia. Mnohí Slováci chcú využiť nedostatok pracovnej sily vo svoj prospech a nemienia otáľať. Takmer 43 % respondentov by rado zmenilo džob už do pol roka.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank