Macaulay Culkin zatúžil po novej úlohe: Verejný odkaz autorke Harryho Pottera

Predstaviteľ Kevina z filmov Sám doma sa posledné roky drží v ústraní a odmieta úlohy v mainstreamových filmoch.

Ale nemuselo by tak tomu byť stále, keby mu rolu napísala Joanne K. Rowlingová. Macaulay Culkin ju teraz totiž vyzval, aby na neho myslela pri práci na scenári svojho nasledujúceho filmu.

Macaulay sa vložil do debaty o úlohe juhokórejskej herečky Claudie Kim, ktorú producenti z Warner Brothers obsadili do filmu Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Fanúšikovia si myslia, že jej úloha indonézskeho mýtického hada podriadeného Lordovi Voldemortovi je rasovo necitlivá. 38-ročný Culkin ale obhajuje Rowlingovú a s týmito názormi nesúhlasí.

,,Naga sú mýtické stvorenia podobné hadom vychádzajúce z indonézskej mytológie, preto má táto postava meno Nagini. Niekedy sú zobrazovaní ako okrídlené, niekedy ako poloľudia, polohadi," odkázala spisovateľka Rowlingová kritikom. ,,Hej, Joanne K. Rowlingová, som s vami, Nagini môže byť čímkoľvek si byť praje. Je to silná hadia žena. A potom, mohla by ste mi napísať rolu do budúceho filmu? Som Macaulay Culkin (Sám doma)," odkázal Culkin slávnej škótskej spisovateľke na Twitteri.