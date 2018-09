Po pekle na indonézskom ostrove stovky mŕtvych: 55 otrasov a trojmetrová vlna cunami

Indonézsky ostrov Sulawesi zasiahla séria silných zemetrasení a cunami.

Obetí stále pribúda a úrady hlásia stovky nezvestných. Počas soboty sa počet mŕtvych blížil k štyrom stovkám. Meteorologická služba v Indonézii hlási, že územie zasiahlo vyše 55 otrasov. Jedno zo série zemetrasení na ostrove Sulawesi dosiahlo magnitúdu s hodnotou až 7,5, čo následne vyvolalo aj cunami. Vlna, ktorá sa rútila na pevninu, dosahovala 3 metre.

Spojením týchto dvoch prírodných katastrof vznikla hotová spúšť v mestách Palu a Donggala, ako aj vo viacerých osadách v strednej časti Sulawesi. V meste Palu sa zrútil most cez rieku a mohutná vlna strhla so sebou množstvo domov a spôsobila škody na miestnom nákupnom stredisku i mešite. Obyvatelia podľahli panike. Záchranárske a pátračské práce sťažujú výpadky elektriny a komunikačných sietí. V dôsledku týchto pohrôm zomrelo minimálne 384 ľudí. Podľa údajov záchranárov je viac ako 350 ľudí zranených a po stovkách nezvestných sa ešte pátra. Do Palu bolo poslané lietadlo s poľnou pomocou a vojakmi, minister vnútra požiadal mestá v okolí, aby poslali do postihnutých oblastí stany a ďalšie vybavenie.

ČO VIEME

počet mŕtvych: 384 ľudí

tisícky zničených domov a stavieb

sila otrasov: 6,1 - 7,5 stupňa

cunami: trojmetrová vlna postihnuté oblasti: ostrov Sulawesi, mestá Palu, Donggala