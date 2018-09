Kauza sexuálneho zneužívania a znásilnenia: Exfarára Pavlíčka súd oslobodil

Rozhodnuté po troch rokoch. Humenský súd konečne vydal verdikt v prípade exfarára Antona Pavlíčka (51), obžalovaného zo sexuálneho zneužívania a znásilnenia maloletej.

Rozhodol, že niekdajšieho kňaza oslobodzuje pre nedostatok dôkazov. Zo súdu odchádzal spokojný. Žena (28), ktorá ho zažalovala, však stále trvá na svojom. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Po dlhých rokoch padol verdikt. Anton Pavlíček (52) je spod obžaloby oslobodený.

Súd tak urobil kvôli nedostatku priamych dôkazov, hoci vypočul viacerých svedkov, súdnych znalcov z odboru psychiatrie a psychológie, tiež odbornú lekárku. "Na dohadoch súd nemohol zakladať svoje rozhodnutie,“ vyjadril sa sudca Ivan Roháč. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, prokurátorka podala voči nemu odvolanie. Bývalý služobník boží si vydýchol. “Som spokojný,” vyjadril sa Pavlíček. Jeho exmilenka Lenka (28) však netajila sklamanie. Na svojej výpovedi trvá, svedkovia podľa nej klamali. “Stále trvám na tom, že ma znásilnil a sexuálne zneužil,” hovorí rozhorčene. Pred súdom vypovedala, že Pavlíček ju mal ako farár zneužívať. „Začalo sa to v mojich dvanástich rokoch. Obchytkával ma už vtedy, keď som prvýkrát prišla na faru. Po čase došlo k tomu, že ma znásilnil. Mala som ešte len dvanásť. Sexuálny styk bol zo začiatku pre mňa šok. Potom som ho už brala tak, že to tak má byť. Ale dosť ma to zraňovalo,“ uviedla vo výpovedi s tým, že sa postupne do kňaza zaľúbila a videla v ňom oporu.

„Kupoval mi všetko, čo som chcela. Dal mi kľúče od fary. Mám s ním jedného syna. Narodil sa, keď som mala 20 rokov,“ pokračovala žena s tým, že s farárom udržiavala pomer, až kým sa nevydala. Podľa jej slov až vtedy pochopila, že sa stala obeťou zneužívania. Pavlíček otcovstvo chlapca netajil, chodieval za ním často. Manželstvo Lenke s „farárom za chrbtom“ nevydržalo. Pavlíček si ešte ako duchovný medzičasom začal s inou, ešte mladšou ženou. Majú spolu ďalšie štyri deti. Bol suspendovaný pre prehrešky v roku 2012, Vatikán na konci roka 2016 rozhodol o prepustení Pavlíčka z klerického stavu. Momentálne je na invalidnom dôchodku a žije so súčasnou družkou. O jeho obžalobe bude rozhodovať ešte krajský súd.