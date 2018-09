Feherváry o odchode z Washingtonu: Vieme, prečo ho poslali do Švédska!

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry (18) skončil minulý týždeň v kempe Washington Capitals a hneď sa presunul do kempu švédskeho klubu HV71 Jönköping.

Tak sa dohodli už počas júnového draftu NHL v Dallase, a preto sa čudoval, prečo jeho návrat na sever Európy vyvolal na Slovensku taký ohlas. Najvyššie draftovaný Slovák odštartoval pobyt v zámorí turnajom nováčikov na Floride. Capitals tam dvakrát zdolali Nashville a raz Tampu s Erikom Černákom, pričom práve proti Ligtning si pripísal asistenciu a presadil sa aj v samostatných nájazdoch. „Odohral som tam dva zápasy a myslím si, že dobre. Pochválili ma aj tréneri. Navyše sa nám darilo aj tímovo. Hoci sme sa vôbec nepoznali, vyhrali sme všetky stretnutia,“ zhodnotil Martin Fehérváry. Zo slnečnej Floridy sa potom presunul už do hlavného kempu Washingtonu, čo hodnotí ako skvelú príležitosť ukázať svoje kvality a tiež možnosť nabrať skúsenosti.

Splnený sen

„Videl som, ako to funguje na najvyššej úrovni. Absolvoval som vstupné testy a jeden prípravný zápas v Bostone proti Bruins. Zahral som si proti Zdenovi Chárovi, čím som si splnil ďalší sen. Bolo skvelé vidieť a cítiť, ako to prebieha v NHL. Len ma mrzí, že po zápase nebol priestor na stretnutie so Zdenom. Dúfam, že šancu zahrať si proti nemu ešte dostanem a prípadne sa aj porozprávame,“ usmial sa mladý obranca. Na ľade strávil vyše 20 minút a opäť si vyslúžil pochvalu.

Trénoval so šampiónmi

V hlavnom kempe už trénoval s aktuálnymi šampiónmi Stanleyho pohára na čele s ruským kapitánom Alexandrom Ovečkinom. „Delili nás na skupiny, zväčša som bol s Kempným, Carlsonom, Bäckströmom a Oshiem. Mimo ľadu som bol v kontakte hlavne s Čechmi Vránom, Kempným a brankárom Vanečkom,“ dodal čoskoro 19-ročný talent. V kempe skončil minulý týždeň v stredu a na druhý deň už nastúpil vo švédskej SHL za HV 71, pričom lietadlo pristálo len 5 hodín pred úvodným buly! „Neviem, prečo sa robila taká veda z toho, že som v kempe skončil. Tak sme boli dohodnutí. Vo Washingtone mi zopakovali, že boli so mnou spokojní a mohol som odohrať aj viac zápasov, no uznali, že návrat do Švédska bude lepší. Chceli, aby som tam čím skôr nabehol do sezóny,“ dodal Martin.