Odteraz ich v obchode neprehliadnete: TOP 10 dôvodov, prečo by ste mali jesť banány každý deň

Sú zdravou verziou cukríkov a vďaka ich prirodzenej sladkej chuti chutí všetko v kombinácii s nimi ako skvelý dezert.

Banány sú pre ich pozitíva (chuť, cenová dostupnosť) najviac vyvážaným čerstvým ovocím na svete, píše prevention.com.

Mnoho ľudí sa im vyhýba pre väčší obsah sacharidov a cukrov v porovnaní s iným ovocím, no netreba zabúdať na to, že telo tieto látky telo potrebuje. Banány sú navyše bohaté na vlákninu, čím pomáhajú udržať pocit sýtosti. Prečítajte si 10 vedecky podložených dôkazov, kvôli ktorým by ste mali toto ovocie konzumovať pravidelne.

Obsahujú draslík

Jeden banán obsahuje približne 422 miligramov draslíka, čiže asi 12 percent z denného požadovaného príjmu minerálov. Draslík pozitívne vplýva na svaly, srdce a nervy.

Pomáhajú udržiavať hydratáciu

Draslík pomáha regulovať tekutiny vo vašom tele po cvičení. Športovcom sa preto odporúča, aby konzumovali potraviny bohaté na draslík.

Sú dobré pre vaše črevá

Obsahujú vlákninu a pomáhajú dobrým baktériám vo vašom čreve. Výskum ukazuje, že môžu zlepšiť trávenie, skrátiť trvanie prechladnutia, a dokonca pomôcť pri chudnutí.

Palivo pred tréningom

Najlepšie potraviny pred cvičením sú tie, ktoré obsahujú prírodné cukry (sacharidy) na energiu, ale nezahltia tak žalúdok. Podľa výskumu banány majú jedinečné zložky, ktoré môžu zvýšiť športový výkon.

Pomoc pri regenerácii

Banány môžu byť prínosné aj po tréningu, resp. po náročnom výkone najmä pre vaše svaly.

Pomoc pre srdce

Opäť tu svoju úlohu zohráva draslík. Výskum ukazuje, že konzumácia veľkého množstva draslíka je spojená s výrazne nižšou hladinou krvného tlaku a zníženým rizikom mŕtvice. Draslík pomáha telu zbaviť sa sodíka, ktorý zaťažuje srdce.

Náhrada cukru

Jedným z najlepších dôvodov na konzumáciu banánov je ich prirodzene sladká chuť a mäkká textúra, ktorá z nich robí ideálnu zložku do mnohých pekárskych výrobkov.

Bohaté na vitamín B6



Tento vitamín je dôležitý pre vývoj mozgu počas tehotenstva a enzýmové reakcie spojené s metabolizmom.

Udržia vašu chuť do jedla pod kontrolou



Banány ako súčasť vyváženej stravy môžu pomôcť obmedziť vašu chuť do jedla kvôli typu vlákniny, ktorú obsahujú.

Udržiavajú obličky zdravé



Výskumníci zistili, že ľudia, ktorí konzumovali veľa ovocia a zeleniny - zhruba 3 dávky denne, mali najnižšie riziko vzniku rakoviny obličiek.