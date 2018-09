Krásnu právničku zniesol zo sveta manžel: Z toho, čo jej robil vo výťahu, vám prebehne mráz po chrbte

Päťročné manželstvo Tatiane Spitzner († 29) a Luisa Felipeho Manvailera (32) z Brazílie ukončil akt hrôzy.

Univerzitný profesor Luis tvrdil, že sa s manželkou pohádali a ona následne vyskočila z balkóna. Tatiane dopadla na betón z výšky 12 metrov. Avšak ako polícia po dvoch mesiacoch zistila, jej skon vôbec nebol dobrovoľný. Luis svoju ženu totiž najprv uškrtil a potom z balkóna vyhodil. Dokazuje to aj chemická analýza, v jej tele sa nenašli stopy adrenalínu a kortizolu, ktoré by telo počas pádu vyplavilo. V čase, keď dopadla na betón, musela byť už mŕtva. Posmrtné testy tiež dokázali, že v čase smrti bola pod vplyvom alkoholu a na jej krku sa našli odtlačky rúk.

Pár sa mal počas noci v meste pohádať, lebo Tatiane našla v Luisovom telefóne fotky nejakej ženy. Následnú hrôzu zachytili rôzne bezpečnostné kamery. Ešte v aute pred domov ženu manžel, ktorý robí bojové umenie jiu-jitsu, viackrát prefackal. V podzemnom parkovisku sa mu Tatiane snažila neúspešne ujsť. Luis ju zavliekol do výťahu, kde násilie pokračovalo a vyvrcholiť malo v ich apartmáne. Po zaškrtený manžel Tatiane vyhodil z balkóna na 4. poschodí. Pre jej dolámané a krvavé telo následne zišiel a výťahom ho doniesol do späť apartmánu. Muž po otrasnom čine ušiel a zadržali ho 300 kilometrov od miesta bydliska. Policajtom to vysvetľoval tým, že bol po smrti ženy rozrušený.

,,Máme podozrenie, že pred smrťou Luis vystavoval svoju ženu už dlhší čas fyzickému a psychickému týraniu,“ cituje The Sun prokurátorku Duniu Rampazzo. Blízka priateľka sa mala vyjadriť, že Tatiane sa svojho manžela bála. Jeho obhajcovia však tvrdia, že ich manželstvo bolo šťastné. Luis je vo väzbe a čaká na súd.