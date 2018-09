Deväť mesiacov po svadbe došlo k veľkej tragédii: Tehotná žena na ten masaker do smrti nezabudne

Mali celý život pred sebou a užívali si čerstvé manželstvo. Razom sa im však zrútil celý svet.

Ind Pranay Kumar († 24) zomrel za bieleho dňa priamo pred očami svojej tehotnej manželky Amruthy Varshini (23). Tej sa len deväť mesiacov po svadbe naskytol pohľad ako z hororu.

Manželia sa vracali domov z nemocnice, keď na muža zozadu zaútočil mačetou neznámy muž. Pranaya začal ostrým predmetom udierať do krku. Mladý muž skolaboval a útočník ho aj naďalej rezal mačetou. Zúfalá žena sa ho snažila zastaviť, no bezúspešne. Útočník potom hodil mačetu na zem a ušiel. Amrutha bežala do nemocnice po pomoc, jej manžel však početným zraneniam na mieste podľahol, informuje britský denník The Sun.

Pár sa zosobášil proti vôli obidvoch rodín. Pranaya pochádzal totiž z nižšej kasty ako jeho vyvolená. Jeho rodičia sa s tým napokon zmierili a vystrojili im svadbu. Nevestina rodina však bola zásadne proti. To sa zaľúbencom, zdá sa, vypomstilo. Polícia totiž z prípravy krutej vraždy podozrieva nevestinho otca a strýka.