Slávny plavec Phelps prehovoril o svojej depresii: Štyri dni som sedel v izbe a chcel som zomrieť!

Najúspešnejší olympionik všetkých čias Michael Phelps (33) sa rozhovoril o svojej chorobe a problémoch, ktoré ho sprevádzajú počas celého života. Trpí totižto vážnymi depresiami, ktoré ho takmer pripravili o život!

Slávny americký plavec získal na olympijských hrách neuveriteľných 28 medailí, čo sa ešte nikomu nikdy nepodarilo. Jeho život však nebol vôbec taký žiarivý, ako cenné kovy, ktoré získal. ,,V roku 2014 som asi tri alebo štyri dni len sedel v izbe a rozmýšľal nad tým, že už nechcem žiť, " priznal po rokoch Phelps.

Okrem depresií, ktoré prežíva, sa plavec pravidelne dostával aj do ďalších nepríjemností. Prepadol napríklad stávkovaniu, rezonovalo aj jeho časté požívanie alkoholu, či dokonca riadenie auta pod vplyvom. Zatkli ho a zavreli na protialkoholickú liečebňu.

Dnes dokáže o všetkých záležitostiach otvorene rozprávať a tak sa zdá, že sa vyrovnal so všetkými démonmi. ,,Patrí to ku mne. Hlavne musím byť pripravený na to, že depresie sa môžu kedykoľvek vrátiť."

Hviezdny plavec našiel po skončení svojej kariéry zmysel v pomoci iným športovcom. Chce im pomáhať najmä s problémami, ktoré nastanú po odchode z profesionálneho športu. ,,Nezdá sa mi, že Vám niekto podá pomocnú ruku, keď skončíte. Zrazu máte pocit, že Vás proste vygumovali."

Phelps kladie dôraz na mentálne zdravie, ktoré je podľa neho v takých situáciách kľúčové. Okrem pomoci športovcom má veľké plány aj s prírodou. Stal sa totižto novým ambasádorom enviromentálnej osvety.



Práve takéto činnosti mu pomáhajú prekonať pochmúrne myšlienky a nálady. ,,Myšlienky na návrat už nemám. Teraz sú pre mňa oveľa dôležitejšie takéto veci. Mám šancu zachraňovať životy, a to je oveľa dôležitejšie ako akékoľvek olympijské zlato, " uzavrel Phelps.