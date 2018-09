Serena sa opäť vrátila k blamáži na US Open: Jednej veci nerozumiem

Americká tenistka Serena Williamsová neodohrala od finále grandslamového US Open ani jeden zápas a práve k doposiaľ poslednému vystúpeniu v New Yorku sa vrátila v rámci rozhovoru pre austrálsku televíznu sieť Ten.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V relácii The Sunday Project poprela, že by počas súboja s Japonkou Naomi Osakovou (2:6, 4:6) komunikovala s trénerom Patrickom Mouratoglouom prostredníctvom vopred dohodnutých signálov.

Štyridsaťosemročný francúzsky kouč však tesne po skončení duelu priznal, že svojej zverenkyni rozdávali taktické pokyny. "Nerozumiem, o čom hovoril. Opýtala som sa ho, prečo hovoríš o tom, že si využíval nepovolený koučing. My nemáme signály a ani sme ich nikdy nemali. Patrick mi povedal, že urobil pohyb a ja som sa naňho pozrela s myšlienkou 'urobil si pohyb a povieš ľudom, že mi rozdávaš pokyny?' To nedáva zmysel, prečo by si to hovoril? Ja som stála na druhej strane kurtu a žiaden pokyn som nevidela," povedala 24-násobná grandslamová šampiónka.

Inkriminovaný incident sa odohral v prvom sete finále ženskej dvojhry na US Open medzi Williamsovou a Osakovou. Američanku vtedy upozornil empajrový rozhodca Carlos Ramos na nedovolený koučing od trénera Patricka Mouratogloua. V druhom dejstve dostala 36-ročná bývalá svetová jednotka ďalšie dve upozornenia. Najskôr za rozbitie rakety stratila fiftín a následne prišla o celý gem po hádke s arbitrom, ktorému odkázala: "Ste klamár. Už nikdy nebudete rozhodovať moje zápasy. Kedy sa mi plánujete ospravedlniť? Povedzte, že vás to mrzí."

Williamsová doteraz nepriznala, že by na kurte využívala nepovolený koučing. Za svoje správanie vo finálovom súboji však inkasovala pokutu vo výške 17-tisíc dolárov a na udalosti z New Yorku nespomína v dobrom. "Zo všetkého najviac sa snažím, aby som sa z toho zápasu zotavila a pohla vpred," dodala rodáčka z mesta Saginaw.