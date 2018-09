Ani všetky peniaze sveta by mu nepomohli: Dcéru († 15) bohatého podnikateľa v lietadle zabila bageta

Nadim Ednan-Laperouse, majiteľ hračkárskeho gigantu Wow Toys, stále žiali za milovanou dcérou.

Natasha v júli 2016 zomrela počas letu z Londýna do francúzskeho mesta Nice. Cestovala spolu s otcom a najlepšou kamarátkou, pričom sa veľmi tešila na prázdniny. Pred odletom si na letisku Heathrow kúpila bagetu a práve tá sa jej stálo osudnou. Netušila totiž, že v nej boli zapečené sezamové semienka, na ktoré bola alergická. Počas letu jej najprv prišlo nevoľno a otec jej dal adrenalínové injekcie, ktoré vždy nosila so sebou.

Natasha ťažko dýchala, na čo ju personál lietadla uložil do uličky a na pomoc jej prišiel lekár v zácviku, ktorý bol v tom čase na palube. Tínedžerka však upadla do bezvedomia a dostala zástavu srdca, nepomohlo ani oživovanie. Napriek nešťastiu nebol let spoločnosti British Airways prerušený a lietadlo pristálo až v Nice. Vyšetrovanie má preveriť, či bol tento postup správny a či bol na palube k dispozícii defibrilátor.

Otec Nadim teraz zverejnil pre zosnulú dcéru smutné vyznanie.Všetko nám ju pripomína. Jej prázdna spálňa, školská uniforma v šatníku, čiopísal majiteľ hračkárskej firmy.