Lekári dva roky tvrdili, že dievčatko s kŕčmi v žalúdku má len črevnú chrípku: Teraz bojuje o život

Päťročné dievčatko bojuje o život. Lekárom dva roky trvalo, kým odhalili, že jej bolesti súvisia so smrteľnou diagnózou.

Myla Carter mala silné kŕče v bruchu a často zvracala. Mama Lyndsey (37) ju preto zobrala k doktorovi, ktorý jej diagnostikoval črevnú chrípku a poslal ju domov. Skúsila aj iných lekárov, no rovnaký scenár sa opakoval od roku 2016. Myla bola v nemocnici až desaťkrát, kým lekári zistili, že jej symptómy sú prvými známkami rakoviny. Myla objavili nad obličkami nádor.

Dievčatko teraz musí bojovať o svoj život, no kvôli neskorej diagnóze sa jej šanca na prežitie znížila o 20 percent. "Vložila som dôveru do lekárov, čo iné môžem spraviť?" cituje Britku The Sun. "Láme mi to srdce. Kiežby som mohla vrátiť čas a tlačiť na doktorov viac." dodala.

Rodičia teraz varujú ostatných, aby nepodceňovali bežné príznaky. Ich dieťa sa potom môže dostať k liečbe prineskoro. "Našu rodinu to úplne ničí. Myla je veľmi slabá a nedokáže ani chodiť. Prišla aj o vlasy," prezradil otec Trevor (39). Dievčatko podstupuje liečbu chemoterapiou, ktorá bude trvať 34 týždňov.