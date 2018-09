Manželom sa počas svadobnej cesty potopila loď, telo ženy nikdy nenašli: Šokujúce odhalenie!

Žena, ktorú mal zavraždiť jej manžel na medových týždňoch v Karibiku, písala v textových správach, že sa ho bojí.

Prokurátori v Spojených štátoch obvinili Lewisa Bennetta (41), ktorý má britské aj austrálske občianstvo, z vraždy svojej manželky Isabelly Hellmann († 41) po tom, ako sa ich katamaran potopil na pobreží Kuby. V súdnych spisoch bolo uvedené, že Lewis zabil svoju manželku, aby ukončil konflikt.

Podľa správ, ktoré našli v Isabellinom telefóne, písala, že už ju Lewis "viac nerešpektuje a že "je vždy nahnevaný, keď príde domov". Taktiež písala, že sa bojí ísť domov. Súdne dokumenty taktiež ukázali ďalšie správy. "Viem, že sa to niekedy so mnou nedá vydržať, ale ty musíš zmeniť svoj postoj. Nútiš ma kričať, zjapať, privádzaš ma do šialenstva a odháňaš ma od seba."

Mesiace pred tým, ako Isabell zmizla, napísala: "Ak ma už viac nemiluješ a nemáš ma rád, tak to poďme vyriešiť. Je úbohé, ako sa ku mne teraz správaš." Manželia sa plavili domov do USA, keď sa Lewis zobudil na to, že sa loď potápa. Podľa The Sun jeho zachránili, ale jeho ženu nikdy nenašli.

Odvtedy ho obvinili z pašovania mincí v hodnote približne 33 500 eur a v súčasnosti si odpykáva trest v podobe siedmich mesiacov vo väzení. Zatiaľ nie je jasné či to mohlo súvisieť s vraždou, podľa prokurátora má však Lewis veľmi silný motív. Pár sa podľa neho hádal aj o plánovanom presťahovaní do Austrálie, finančných problémoch a dcére.