Zubár zabil priateľkino bábätko: Po chladnokrvnej vražde spravil ešte niečo ohavnejšie

Chladnokrvnú vraždu sa muž pokúsil zahladiť ďalšou.

Bert Franklin (35) pracuje ako zubár. S priateľkou Roxanne Randall žil v spoločnej domácnosti v Oklahome, kde býval spolu s jej 19-mesačným synčekom Lincolnom Lewisom. Práve jemu zapríčinil smrteľné zranenia.

Chlapčeka zhodil hlavou na zem a tam do neho kopal. Spôsobil mu tým fraktúru lebky a krvácanie do mozgu. Časť útoku bola zachytená kamerou, na ktorej sa ďalej ukázalo, že po kopaní jeho ochabnuté telíčko vzal na ruky a začal jesť kúsok pizze.

Roxanne bola v tom čase na poschodí. Keď počula buchnutie, utekala dole, ale Bert tvrdil, že len hodil psovi loptu a jej synček tvrdo spí.

"Dôkazy o jeho vine sú podľa nás ohromujúce. Je ťažké predstaviť si muža, ktorý by to urobil malému bábätku a neskôr plánoval vraždu jeho matky," vyjadril sa podľa People právnik Gayland Gieger. S blížiacim sa dátumom pojednávania sa totiž Bert z väzenia snažil najať človeka, ktorý by zabil jeho priateľku Roxanne.

"Lincolnova smrť bola nočná mora, ktorú každý deň prežívam. Stále je obrovskou súčasťou celej rodiny. Toto by malo slúžiť ako výstraha pre všetkých. Násilníkov vždy neidentifikujete na prvý pohľad. Často sa skrývajú za tváre úspešných ľudí a milujúcich otcov," vyjadrila sa nešťastná Roxanne.