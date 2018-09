Mama upiekla tortu pre svojho syna: Teraz sa na nej smeje celý internet

Keď deti odchádzajú na školu, rodičia sa často cítia veľmi sentimentálne.

Svojim potomkom dávajú občas aj materiálne veci, ale niektorí sa chcú rozlúčiť originálnejšie.

Nie vždy to však vyjde tak, ako by ste čakali. Podľa Ladbible mama svojmu synovi upiekla tortu, no asi nepredpokladala, že tam ľudia budú čítať niečo úplne iné.

V angličtine totiž často vidia namiesto "Good Luck @ UNI" (Veľa šťastia v škole) "Good Luck Cu*t", čo v preklade znamená "Veľa šťastia, pi*a".

Mamičke asi nevyšiel priestor na to, aby to celé dopísala, tak sa vynašla, no asi netušila, ako to celé vypáli. Príspevok na Reddit, ktorý bol zverejnený používateľom Yellow-SP, samozrejme získal množstvo vtipných ohlasov. Niektoré komentáre naozaj stoja za to. "Keď vaša hlava hovorí veľa šťastia na univerzite, ale vaše srdce, vypadni z môjho domu."