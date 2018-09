Tragédia pri ochutnávke burčiaku, o život prišiel Imrich († ­76): Vinári radia, ako sa vyhnúť ďalšiemu nešťastiu

Obrovskou tragédiou sa skončila ochutnávka burčiaka v Dulovciach (okr. Komárno). Vinár Imrich († ­76) našiel vo štvrtok večer smrť vo vlastnej pivnici pri výrobe jeho obľúbeného moku.Záchranári museli ratovať aj ďalších troch mužov, ktorí mu prišli na pomoc.

Nehybného Imricha našiel jeho sused Vojtech (68). Pokúsil sa mu pomôcť, ale napokon aj on ostal v pivnici ležať na ňom. „Chcel som od neho kúpiť víno a jeho žena na mňa kričala, že nech ich idem vytiahnuť, že aj so susedom ležia v pivnici," opisuje tragédiu obyvateľ Duloviec František (41). Už pri prvom pohľade mu bolo jasné, že sám si neporadí. „Imrich bol ťažký chlap. Hneď som sa rozbehol a volal som zaťa a syna, nech mi pomôžu. Potom som vošiel do pivnice a viac si nepamätám, prebral som sa až v sanitke," vraví František. Mal šťastie, že záchranári prišli včas. „Štyri posádky previezli muža v kritickom stave a v umelom spánku a dvoch mužov pri vedomí do nemocnice v Komárne, jedného mladého do Nových Zámkov," potvrdila hovorkyňa operačného strediska záchranárov Alena Krčová. Imrich sa však už z bezvedomia neprebral.

Vinári upozorňujú, aby si ľudia dávali v tieto dni pozor. Triky prezradili Jaroslav (72) a Roman (44) Kajanovci. „Niektorí si dávajú do veľkých fliaš hadičku cez štupeľ a tá vyvádza plyny von. Alebo stačí mať pootvorené dvere," vraví Jaroslav. „Ak ide len o malé množstvo, napr. 50 litrov, nie je to nebezpečné, pri väčšom už áno. Pomáha aj starý trik, ísť dole so zapálenou sviečkou. Ak zhasne, okamžite treba ísť von," doplnil ho Roman.

Najkritickejšie sú podľa neho 4 dni až týždeň. „Pri kvasení burčiaka prichádza k uvoľňovaniu oxidu uhličitého. V menších a uzavretých miestnostiach kvasenie vytvára silnú koncentráciu a jeho následné nadýchnutie môže vyvolať stav bezvedomia. Bezvládny človek sa nakoniec z dôvodu nedostatku kyslíka udusí. Upozorňujeme občanov, aby nepodceňovali silu kvasiaceho moku," vystríha nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.