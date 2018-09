Kuriózna stávka: Kedy prezident Spartaka odnesie na chrbte Bakoša?

Bol v pohode!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prezident slovenského majstra Spartaka Trnava Dušan Keketi (67) prežíval vo štvrtok menšie déja vu. Sám totiž dobre vie, aké to je, keď červeno-čierni zaskočia superfavorita z Anderlechtu Brusel. Pred 46 rokmi sa spoľahlivými výkonmi v bráne tiež postaral o senzáciu.

Zápas Európskej ligy medzi Spartakom a Anderlechtom sledoval Dušan Keketi v pohode s pocitom, že jeho tím nemá čo stratiť. „Bol som v absolútnom pokojne a pohode. O to viac som sa ale tešil po zápase z výhry. História sa zopakovala, z čoho mám obrovskú radosť,“ povedal pre Nový Čas bývalý brankár Keketi, ktorý v roku 1972 v Pohári európskych majstrov taktickým vybehnutím zabránil istému gólu.

Je nutné podotknúť, že sa na neho v správnej chvíli usmialo aj šťastie, keď vtedajšia veľká hviezda Anderlechtu Paul van Himst poslal loptu z nariadenej penalty dobrý meter vedľa. Trnava sa tak doma tešila z výhry 1:0.

V odvete na ihrisku súpera ukoristila taktiež víťazstvo 1:0. Ak by sa podaril podobný úspech zopakovať aj v súčasnosti, Keketi sľúbil útočníkovi Marekovi Bakošovi, že ho z ihriska odnesie na chrbte do šatne. „Áno, sľúbil som mu to. Po štvrtkovej výhre za mnou Marek prišiel a povedal, že už chýba iba jeden zápas. Ušil som si na seba tak trochu búdu, pretože mám problém s krížami. Ale ak sa nám podarí vyhrať, tak to, samozrejme, rád spravím,“ prezradil so smiechom Keketi.