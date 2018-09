Tretia prehra Anderlechtu na Slovensku: Čo na to píšu zahraničné médiá?

Futbalisti FC Spartak Trnava vstúpili do D-skupiny Európskej ligy trojbodovým ziskom, keď vo štvrtok večer na domácom štadióne zdolali belgický RSC Anderlecht Brusel najtesnejším rozdielom 1:0.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Rozhodnutie priniesla presná hlavička Mateja Oravca. "Andeli" tým nadviazali na úspešné účinkovanie v júlových a augustových predkolách oboch európskych klubových súťaží.

Trnavčania dosiahli prvé víťazstvo slovenského tímu v histórii Európskej ligy, pretože ŠK Slovan Bratislava získal v rámci dvoch účastí v skupinovej fáze v sezónach 2011/2012 a 2014/2015 iba jediný bod za domácu remízu s Parížom St. Germain a vo zvyšných jedenástich dueloch ťahal za kratší koniec. Tesne pred vznikom EL sa tešili z troch bodov aj Žilinčania v Pohári UEFA, ktorý bol predchodcom tejto súťaže. V ročníku 2008/2009 triumfovali nečakane 2:1 na pôde anglickej Aston Villy, ale v ďalších troch dueloch si pripísali len jednu remízu.

"Prežívame krásne chvíle a sme za to veľmi šťastní. Nemohli sme hrať proti Anderlechtu otvorenú partiu a stavili sme na rovnakú taktiku ako v predkolách. Vychádzali sme zo zabezpečenej obrany a čakali sme na šance, ktoré sa nám naskytli. V úvodnom polčase sme prežili jednu obrovskú možnosť súpera, keď zakončoval Dimata zvnútra šestnástky. Dopredu sme síce veľa neukázali, ale bezgólový polčas bol pre nás pozitívny. Po zmene strán som nabádal hráčov, aby boli trpezliví a čakali na príležitosť. Anderlecht sme udržali na uzde, skórovali sme v 79. min a potom nastala eufória. V závere sme mali aj šťastie pri dvoch šanciach súpera, ale udržali sme si tesný náskok," zhodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Radoslav Látal.

Jeho zverenci napodobnili výsledok Trnavy spred 46 rokov, ktorá takisto doma pokorila Anderlecht 1:0 v súboji Európskeho pohára majstrov v sezóne 1972/1973. Súčasťou úspešného tímu bol aj súčasný prezident Spartaka Dušan Keketi. "Pán Keketi nám prišiel ihneď zagratulovať do kabíny a pripomenul nám výsledok z dôb, keď bol on ešte aktívnym futbalistom. Ja som sa o tejto informácii dozvedel iba v deň zápasu a pred stretnutím by som to bral všetkými desiatimi. Napokon sa to splnilo," pokračoval český kouč, ktorý pripravil belgickému tímu už tretiu prehru na slovenskej pôde. Anderlecht totiž prehral aj duel Európskeho pohára majstrov so Slovanom Bratislava (2:4) v ročníku 1974/1975.

Ohlasy internetových médií na zápas:

Sporza (Belg.): "Anderlecht nebol schopný vyhrať ani štvrtý zápas po sebe. Proti skromnému Spartaku Trnava sa ukázali bolestivé miesta fialovo-bielych. Jediný gól padol po štandardnej situácii po rohovom kope súpera. Zdá sa, že v tomto sme naozaj veľmi zraniteľní, vyhlásil tréner Hein Vanhaezebrouck."

De Standard (Belg.): "Blamáž pre Anderlecht! Bezduchí fialovo-bieli stratili hneď úvodný zápas Európskej ligy na Slovensku.Domáci strelili gól, ktorý zostal bez odpovede. Anderlecht sa hompáľa na lane. Proti Trnave tam nebola žiadna myšlienka, žiadna snaha a ani žiadna šanca. A v nedeľu čaká toto mužstvo domáca klasika proti Standardu. Alarm!

Het Laatste Nieuws (Belg.): "Slabý štart v Európe! Loď Anderlechtu narazila v Trnave a búrka pokračuje. Silný súper rozhodol 10 minút pred koncom z rohového kopu a stačilo mu to na víťazstvo."

Nieuwsblad (Belg.): "Čelím najzložitejšiemu problému v mojej kariére, povedal po blamáži v Trnave Hein Vanhaezebrouck. Tréner Anderlecjhtu si uvedomuje vážnosť situácie a bolestivosť prehry v Trnave. Čo najmä musí vyriešiť, je strelec, ktorý chýba."

Idnes.cz (ČR): "Trnava zdolala Anderlecht! Oravec zabezpečil cenné víťazstvo v 79. min hlavičkou. V domácom tíme nastúpil aj stredopoliar Rada a slovenský útočník Bakoš, ktorý hosťuje z Plzne. Ďalší český stredopoliar Kulhánek, ktorého Trnave požičala Sparta, naskočil do hry v 52. min."