Seriál Naši čakajú zmeny, Garajová Schrameková neskrýva sklamanie: Veľavravné slová herečky

Lujza Garajová Schrameková (35) túto jeseň hviezdi na obrazovke Jojky. Spolumoderuje talentovú šou Česko Slovensko má talent a opäť hrá aj v seriáli Naši.

Seriál Naši sa vám ešte nezunoval?

Naopak! Je to príjemná práca a zažili sme pri nakrúcaní všeličo. Každý diel napríklad začíname tak, že si listujeme album a prezeráme fotky. Ja som si do toho albumu lepila texty, lebo som sa ich nenaučila. Myslela som si, že si to režisér nevšimne, že mi to krásne prejde. Lenže kameraman mi tam „švenkol“ a bolo vidieť, že tam mám ťaháky. Bol z toho veľký „poprask“. Režisér mi texty vytrhol, urobil pauzu a musela som sa ich ísť doučiť. Odvtedy sa snažím byť poriadnejšia.

V seriáli hráte mamu troch synov. Ste v skutočnosti na vlastné deti prísna?

Snažím sa byť, pretože si myslím, že je to dobre. No nemám tú ozajstnú prísnosť v sebe. Moji rodičia volili skôr benevolentnú výchovu. Ale mám pocit, že dnes je veľmi veľa detí, ktoré v rodinách šéfujú, a nemyslím si, že je to v poriadku. Náš Viktor má deväť rokov, Grétka päť. Veľmi veľa sa spolu rozprávame. Sú situácie, keď musím deťom vysvetľovať, že o niektorých veciach sa nebude diskutovať, lebo je také pravidlo a hotovo!

Ako ste prijali informáciu, že sa Naši na čas prestali vysielať a od októbra pôjdu v neskoršom vysielacom čase?

Mrzí ma rozhodnutie televízie dávať Našich tak neskoro. Moje deti vtedy chodia spať, a teda seriál budú pozerať na internete. Myslím si, že diváci si cestu k nemu určite nájdu, aj keď sa to neodrazí na sledovanosti. Nerozumiem motivácii televízie, ale to nie je moja práca. Mojou prácou je čo najlepšie sa pripravovať na nakrúcanie 5. série Našich, ktorá sa práve vyrába. To, že seriál raz skončí, je jasné. Za všetko, čo som so seriálom zažila a zažívam, za všetko, čo mi seriál priniesol, som veľmi vďačná.