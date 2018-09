Spevák Ďuďo zo skupiny Hex zápasí s rakovinou pankreasu: Odborník vyslovil prognózu, ktorá naháňa strach

Nevzdáva sa! Spevák a zakladateľ obľúbenej skupiny Hex Peter „Ďuďo“ Dudák (45) bojuje s jedným z najzávažnejších a najzákernejších ochorení, a to s rakovinou pankreasu.

Napriek tejto tvrdej rane osudu sa Ďuďo pozerá na svet pozitívne a dokonca z času na čas koncertuje so svojou milovanou skupinou. Práve hexáci, fanúšikovia a hudba mu dodávajú obrovskú silu. O samotnej chorobe, ale aj o drastickej liečbe, ktorú prežíva Ďuďo, porozprával odborník, gastroenterológ Miloš Bubán.

Dudák si svoje trápenie zrejme nechával iba pre seba. O tom, že zápasí s rakovinou pankreasu, vedel iba málokto. Šokujúca správa vyplávala na povrch až po tom, čo Ďuďo chýbal na niekoľkých koncertoch skupiny Hex a zastupoval ho Peter Novák alias Šarkan. „V lete som absolvoval operáciu a následne rekonvalescenciu. Teraz podstupujem liečbu onkologického ochorenia, postupne sa dostávam do formy a začínam koncertovať s kapelou,“ priznal otvorene spevák a dodal: „Podľa toho, ako môžem, spievam sám alebo spieva Šarkan, prípadne spievame obaja spolu.“

V minulosti sa Ďuďo netajil tým, že sa udržuje vo fyzickej kondícii a pravidelne športuje. S kolegom Fefem pokojne odbehli aj 20 km. Jeho „beh“ v boji s ochorením sa však začal len nedávno. Nový Čas kontaktoval hudobníka prostredníctvom manažérky skupiny, no k téme sa ani jeden z členov kapely viac nechce vyjadrovať. Isté však je, že rakovina pankreasu je naozaj zákerná.

„Vzhľadom na veľmi plazivé príznaky je aj problémom, že práve pankreas je ťažko vyšetriteľný a zobraziteľný, má málo špecifických biomarkerov, ktoré by chorobu jednoznačne diagnostikovali. Samozrejme, špecialista urobí laboratórne vyšetrenia, ultrazvuk, CT, MR, prípadne biopsiu a pod. Smutné je, že aj pri včasnej diagnostike je prognóza nie veľmi dobrá,“ vysvetlil Novému Času gastroenterológ Miloš Bubán.

Spevák musí podstupovať skutočne náročnú liečbu. „Spomínané vyšetrenia a potom je v poradí chirurgická liečba, ktorá je pomerne náročná a nemusí sa v pokročilom stave ani indikovať. V liečbe je potom aj onkologická chemoterapeutická liečba,“ hovorí odborník. O začatí chemoterapie rozhoduje onkológ a podľa slov Bubána každý pacient na ňu zareaguje inak. V prípade operácií je to u pacientov individuálne.

„Ak je benefit predpokladanej operácie na základe vyšetrení väčší, ako by bolo bez operácie. Je to veľmi náročné rozhodovanie. Ťažkosti pacienta závisia od rozsahu ochorenia a prerastania do iných orgánov. Z toho sa odvíja aj bolesť pri rakovine pankreasu,“ povedal Bubán a na záver dodal: „Rakovina pankreasu má, žiaľ, napriek skorej diagnostike jednu z najnižších možností prežívania zo všetkých onkologických ochorení.“

Miloš Bubán, gastroenterológ

Žiaľ, toto zhubné ochorenie pankreasu je zákerné svojimi neskorými alebo nezávažnými príznakmi v začiatkoch ochorenia: občas nevoľnosť alebo len nešpecifické tráviace ťažkosti ako grganie, nafukovanie, neskôr aj bolesti brucha, nebolestivé ožltnutie a chudnutie. Ale spomínané posledné sú už príznakom rozvíjania sa choroby.