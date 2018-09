Smrť českého speváka († 46) zasiahla aj Šmajdu: Nevyliečiteľnú chorobu zdedil po otcovi

Život Vladimíra Šafránka († 46), speváka českej kapely Walda Gang, vyhasol v utorok popoludní.

Ako informuje denník Blesk, rocker bojoval viac než desaťročie s nevyliečiteľnou chorobou. Pľúcnu hypertenziu pritom zdedil, trpeli ňou jeho otec aj starý otec. ,,Už desať rokov mám problémy s pľúcnou hypertenziou, čo je choroba, pri ktorej je väčšinou doba prežitia maximálne práve desať rokov. Takže som prakticky za horizontom,“ vysvetlil muzikant v apríli 2017 portálu Super.cz.

,,Hypertenzia je vlastne vysoký tlak v pľúcach, mám veľmi vysoké hodnoty. Väčšinou s tým majú problém chlapi v 65-ke, mne to kvôli životnému štýlu začalo o tridsať rokov skôr. Do toho sa mi domrvila aj srdcová chlopňa. Keď sa mi uzavrie, je po mne,“ povedal Šafránek. Hoci kamaráti a kolegovia z hudobnej branže o jeho vážnych zdravotných problémoch vedeli, smutná správa ich zdrvila.

Do zástupu trúchliacich patrí aj spevák Miro Šmajda, ktorý aktuálne hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome.napísal k spoločnej fotke na Instagrame.

V najlepšom naňho spomína aj český hudobník Xindl X. ,,Zbohom, kamarát, a šťastnú cestu! Spomínam, ako som za vami vtedy prišiel do štúdia, ako ste do mňa s Marťasom naliali fľašu červeného a ukecali ma, nech vám otextujem túto pesničku. Keby som vedel, že je to posledné, čo spolu urobíme, dal by som si asi viac záležať. Som rád, že sa naše cesty preťali, akokoľvek letmo. Mal som ťa rád!“ napísal a pridal odkaz na Šafránkovu pieseň Desperát.