Seničanka Miriam Šulcová chodí vždy a všade bez topánok: Je chodenie naboso zdravé?

Do práce, na prechádzku, dokonca do obchodu! Finančná agentka Miriam Šulcová zo Senice prekvapuje okolie chodením bez topánok.

Chodenie naboso sa v poslednom čase čoraz viac rozširuje a do povedomia sa u nás dostávajú aj topánky, ktoré tento trend podporujú. Takzvané barefoot topánky začínajú zaplavovať internet, pretože je to vraj zdravé a pre človeka najprirodzenejšie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nový Čas sa pýtal odborníkov, čo si o tomto trende myslia. Za mnohými módnymi trendmi sú argumenty, že ľudia by sa mali správať ako v praveku, lebo je to pre nás prirodzené. Toto zastávajú vyznávači raw stravovania, nudisti a teraz aj tí, ktorí uprednostňujú chodenie naboso.

Na tej istej vlne sa vezú výrobcovia takzvanej barefoot obuvi. Ide o topánky, ktoré chôdzu naboso napodobňujú. Sú vyrobené z veľmi tenkých a priedušných materiálov s extrémne tenkou podrážkou. Noha v takejto obuvi sa správa a cíti takmer ako bosá – nepotí sa, nie je v žiadnom bode stlačená, cez podrážku cítiť všetky nerovnosti povrchu, kamienky a aj teplotu.

Odborníci sa zhodujú, že chodenie naboso dospelému človeku nepomôže, ale pohybovému aparátu ani neuškodí. Hrozbou sú skôr poranenia podošvy pri nepozornej chôdzi po neznámom, najmä nerovnom povrchu. „Áno, je pravda, že chodenie naboso stimuluje nervové zakončenia v chodidlách a pomáha prekrvovať klenbu. Ale na to stačí takto chodiť pár hodín doma,“ myslí si Martina Zachvejová Maslenová, ortopedička.

Dospelému človeku s už dovyvíjanou nohou žiadne chodenie po tráve nijako nepomôže. „Výnimkou sú deti približne od jedného roka, keď sa začnú stavať na nôžky, až do šiestich rokov. Pre tie je kvôli zdravému rastu a vývoju chodidla chodenie naboso zdravé,“ povedala Katarína Šimovičová, pediatrička.

Názory odborníkov

Martina Zachvejová Maslenová, ortopedička - NIE

Otvoriť galériu Martina Zachvejová Maslenová, ortopedička. Zdroj: anc

Nie som zástancom tohto trendu. V chodení po kamienkoch naboso nevidím žiaden benefit. Ak si dospelý človek so zdravou nohou myslí, že je to zdravé, tak nech si tak chodí, neuškodí mu to, ale ani nijako nepomôže.

Katarína Šimovičová, pediatrička - NIE

Otvoriť galériu Katarína Šimovičová, pediatrička. Zdroj: anc

Pre malé deti je chodenie naboso odporúčané, tak do piatich-šiestich rokov. Ale neskôr niet nad pevnú obuv, hlavne keď sa objavia nejaké anomálie ako napríklad podozrenie na plochú nohu či nesprávny rast nohy, dieťa sa posiela k odborníkovi a predpisujú sa pevné topánky či iné pomôcky na korekciu.

Zoltán Sýkora, fyzioterapeut - ÁNO

Otvoriť galériu Zoltán Sýkora, fyzioterapeut. Zdroj: anc

Názory sa rôznia, záleží hlavne od toho po akej ploche chodíte. Ak niekto chce chodiť po asfalte či betóne po meste bosý tak nárazy sú tam tvrdšie a nohe to nemusí robiť úplne dobre. Pokiaľ však budete chodiť po teréne, ako je tráva, po teréne, čo má variabilitu tak noha vo všeobecnosti vysiela do mozgu viac impulzov. Po ďalšie je tam väčšia variabilita pohybov, plocha, na ktorú stúpiť, je stále iná. V konečnom dôsledku to má pozitívny vplyv.

Čo pozitívne ovplyvňuje:

celkovú energiu

hladinu stresu

krvný tlak

predmenštuačný syndróm

bolesti svalov a kĺbov

nespavosť

tep

reumatickú artritídu

prejavy cukrovky

prejavy osteoporózy

astmu

imunitu organizmu



Čím argumentujú zástancovia:





ide o formu otužovania

predchádza nepekným nohám

bráni kriveniu chrbtice

znižuje únavu

odporcovia

dovyvíjanú nohu chodenie naboso už nezmení

hrozí poranenie

naboso stačí chodiť doma

vhodná je pevná obuv