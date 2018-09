Prekvapivý krok českého brankára: V najlepších rokoch prišiel koniec!

Všetkých zaskočil.

Český hokejový brankár Ondrej Pavelec (31) sa rozhodol ukončiť aktívnu športovú kariéru. Majster sveta z roku 2010 bol zvyknutý hrávať v NHL. Naposledy chytával za New York Rangers, kde pôsobil vedľa legendárneho Henrika Lundqvista.

Aj tento rok čakal na ponuku z profiligy. "Vždy som to mal sám v sebe nastavené tak, že budem hrať NHL,“ hovorí pre iSport.cz. Keď žiadna neprišla, nespravil krok späť smerom do KHL či českej ligy. Veľký záujem o reprezentanta mala hlavne extraligová Plzeň. Pavelec sa však rozhodol zavesiť korčule na klinec. Kariéru tak ukončil v najlepšom brankárskom veku.

„Hranie už by mi nedávalo zmysel, nastal správny čas. Vedel som, že nechcem hrať hokej do tridsať-osmičky alebo štyridsiatky." vysvetlil pre český iSport.cz. Pre ľudí okolo neho to vraj nebolo žiadne prekvapenie. Brankár, ktorý v najlepšej lige sveta odchytal 398 zápasov a za národný tím pridal ďalších 35 stretnutí si podľa jeho slov chce užiť život aj z iného uhla pohľadu.

V rebríčku odchytaných zápasov v NHL mu spomedzi českých gólmanov patrí tretie miesto, Viac odchytali len Tomáš Vokoun (700) a Dominik Hašek (735).