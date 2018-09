Tatar sa udomácňuje v Montreale: Priateľku už nemá, vieme kto mu pomáha!

Hokejista Tomáš Tatar (27) zažil v posledných dňoch naozaj hektické obdobie.

Nielenže sa rozišiel s dlhoročnou priateľkou Luciou Slaninkovou (27), ale nečakane zmenil aj klub, keď ho Vegas vymenilo do kanadského Montrealu. V rozhovore pre Nový Čas opísal svoje prvé dojmy z nového pôsobiska a prezradil aj to, že už neplánuje kupovať nový dom!

? Kedy ste sa vlastne dozvedeli, že vás ide Vegas vymeniť do Montrealu?

- Manažér Vegas mi volal 10. septembra tesne pred štartom prípravného kempu a oznámil mi, že medzi klubom a Montrealom nastala výmena. Vegas malo záujem o útočníka Paciorettyho a oni zase ukázali na mňa. Povedal mi, že ho to mrzí.

? Šokovalo vás to?

- Klamal by som, keby som povedal, že ma to nezaskočilo. Nič sa však nedá robiť, ale taký je hokejový život v zámorí. Beriem to ako ďalšiu výzvu v mojej hokejovej kariére. Vegas sa chcem poďakovať za šancu, ktorú som dostal a mohol si zahrať vo finále NHL.

? Aké sú prvé dojmy z nového pôsobiska?

- V Kanade budem pôsobiť premiérovo a za prvé dni, čo som tu strávil, tak iba pozitívne. Mesto je nádherné a hokej je tu jednoznačne na prvom mieste. Veď na úvodnom prípravnom zápase, čo sme hrali iba medzi sebou, prišlo do hľadiska takmer 20-tisíc fanúšikov.

? Posledné dni boli u vás asi dosť hektické, veď ledva ste sa vybalili vo Vegas po príchode zo Slovenska a hneď nasledovalo sťahovanie do Montrealu.

- Ani nehovorte, posledné dni boli naozaj hektické. Päť dní som sa vôbec nezastavil. Momentálne už bývam v klubovom apartmáne, ale plánujem si nájsť niečo väčšie.

? Budete opäť kupovať dom?

- Nie, už nebudem kupovať nič (smiech). Veď nedávno som kúpil dom vo Vegas a vidíte, ako to dopadlo. Ešte neviem, či ho predám, alebo ho budem prenajímať. Takže v Montreale budem v prenájme. Zatiaľ mi dosť pomáha český spoluhráč Tomáš Plekanec, ktorý sedí vedľa mňa aj v kabíne.

? Čakajú vás aj nákupy zimných vecí, pretože v Kanade predsa bude tuhá zima oproti Vegas.

- Našťastie som po výmene z Detroitu do Vegas zimné veci nevyhodil, takže v tomto smere problém nemám a som pripravený na zimu (smiech). Je tu teraz príjemné počasie ako na Slovensku, v zime tu však isto bude viac snehu.

? Generálny manažér Miroslav Šatan sa po vašej výmene vyjadril, že v Montreale dostanete určite viac priestoru na ľade ako vo Vegas. Vnímate to tak?

- Zatiaľ to tak vyzerá, dostávam naozaj dosť priestoru a hrám pravidelne aj presilové hry. Prípravný kemp sa však iba začal, takže musím na sebe tvrdo makať a ukázať sa v čo najlepšom svetle.

? Opäť máte na drese číslo 90. Bolo voľné?

- V Detroite som síce mal 21-ku, vtedy som však ako mladý hráč nemal na výber. V národnom tíme som však vždy hral s 90-kou a vybral som si ju vo Vegas a aj teraz bola voľná.

? Médiami nedávno prebehla správa, že ste sa rozišli s dlhoročnou priateľkou Luciou Slaninkovou. Je to pravda?

- K tomu poviem iba toľko, že je pravda, že už nie sme spolu, ale viac sa k svojmu súkromiu nebudem vyjadrovať.