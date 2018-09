Lucie Vondráčková len ťažko predýchava: Manžel Plekanec si už nasťahoval do ich domu milenku!

Definitívnejšiu bodku za ich vzťahom snáď ani dať nemohol.

Česká speváčka Lucie Vondráčková a hokejista Tomáš Plekanec sa po siedmich rokoch rozvádzajú. Krátko po ozname o odlúčení sa prevalilo, že hráč NHL sa vída s českou tenistkou Lucií Šafářovou, čo neskôr sám priznal. Teraz však zašiel ešte ďalej. Hoci od ohlásenia rozchodu prešiel len mesiac a pol a dvojica nemá definitívne vysporiadané vážne otázky, do ich kanadského domu si už nasťahoval milenku Šafářovú. Vondráčkovej a dvom synom má pritom platiť nájomné za dom, ktorý stojí neďaleko.

Správu o tom, že v dome, kde rodina žila, sa už zabývava športovkyňa, odhalil právny zástupca Vondráčkovej. Odpovedal pritom aj na otázku, ako sa rieši styk Plekanca so synmi Adamkom a Matyášom. ,,Otec vída deti pravidelne, nie len cez sobotu a nedeľu, ako tvrdila jeho pani advokátka, ale aj počas týždňa, podľa toho, ako má čas,“ ozrejmil pre denník Blesk advokát JUDr. Ing. Petr Machálka, Ph.D.

,,Musím upozorniť na to, že Lucie Vondráčková vychádza svojmu manželovi pri styku s deťmi maximálne v ústrety a umožňuje tento styk podľa časových možností jej manžela, aj keď vie, že v ich ešte spoločnom dome je nasťahovaná slečna Šafářová, čo je pre ňu ľudsky veľmi ťažké a tiež predčasné vo vzťahu k malým deťom,“ vyjadril sa. Machálka tiež Blesku napísal, že jeho klientka je pripravená brániť svoju česť a dôstojnosť.

Poprel správy, že sa speváčka rozvádza Kanade pre to, aby manžela obrala o čo najviac peňazí. ,,Nie je pravda, že by požadovala čokoľvek z manželovho majetku. Bol to naopak návrh jej kanadskej právnej zástupkyne Marie Battaglia, že je nutné, aby sa držala quebeckých tabuliek o vyrovnaní vo všetkých smeroch. Čiastka, ktorú kolegyňa Battaglia pre Lucii Vondráčkovú navrhla, teda nie je prianím mojej klientky, ale vychádza z prísnych parametrov kanadského práva a vzťahuje sa na akúkoľvek ženu, ktorá 7 rokov vychovávala deti v domácnosti,“ napísal JUDr. Machálka.