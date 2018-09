Poprava Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Hľadajú vraha? Koho identikit vlastne zverejnili?!

Svedok alebo páchateľ? Špeciálny prokurátor vykonávajúci dozor nad vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny († 27) zverejnil takmer sedem mesiacov po skutku identikit muža, ktorý má pomôcť objasniť celý prípad.

Nie je jasné, čo má osoba na obrázku s úkladnou vraždou spoločné, no právnici pozostalých sa zhodujú, že išlo zo strany prokuratúry o premyslený ťah. Nový Čas požiadal o názor odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, či ide o svedka alebo priamo vraha.

Podľa slov dozorujúceho prokurátora môže zatiaľ nestotožnená osoba „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Zdôraznil, že v súčasnosti pracujú už len s dvoma okruhmi Kuciakovej práce, pre ktorú ho zabili.

Muža na obrázku zároveň požiadal, aby sa sám prihlásil. Ako verejnosť na výzvu na stotožnenie páchateľa reagovala a či ukázali tvár vraha alebo svedka, sme sa od hovorkyne Úradu špeciálnej prokuratúry Jany Tökölyovej nedozvedeli. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne ďalšie informácie nad rámec tých, ktoré odzneli na tlačovej besede,“ uviedla.

Prokurátor, ktorý zverejnil podobu muža, vysvetľoval, že v samotnom prípade nastal posun.tvrdil s tým, že chcú, aby sa prihlásila sama. Nepovedal národnosť, predpokladanú výšku a ani to, či môže byť na obrázku tvár samotného vraha. „To je špekulácia,“ dodal s tým, že nezverejnia ani, odkiaľ získali podobu muža.

Nový Čas zisťoval, či je bežné, aby pri takýchto prípadoch zverejnili identitu možného svedka alebo vyšetrovatelia sledujú iný cieľ. „Môže ísť aj o potenciálneho vraha. Nedá sa to vylúčiť. Buď je to svedok, ktorý vie výrazným spôsobom posunúť trestné konanie smerom k získaniu dôkazov, alebo páchateľ,“ myslí si rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

Bývalý kriminalista Jozef Vachálek zase vysvetľuje, že identikit sa robí na základe výpovede očitého svedka. „Je to pamäťová stopa, čo si zapamätal. Opisuje napríklad, že to bol muž, vysoký a pod.,“ dodáva. Advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje matku zavraždenej Zlaticu, konštatuje, že orgány činné v trestnom konaní mali svoje dôvody, prečo o identikite informovali takým spôsobom. „Myslím, že verejnosť by to mala rešpektovať. Nekritizoval by som to, považujem to za absolútne profesionálny postup. Ani ja nemám všetky informácie. Veľmi opatrne vyhodnocujeme každý krok polície v tejto veci,“ uvádza Kvasnica. Upozorňuje aj na to, že Kuciak písal aj o funkcionároch Policajného zboru SR. „Niektorí sú stále na tých istých pozíciach,“ ukončil.

Majú viaceré znaky

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru

Otvoriť galériu Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru. Zdroj: anc Nespochybňovala by som stratégiu vyšetrovateľov, nehovorila by som o tom, že by mohlo byť zverejnenie nejakým spôsobom kontraproduktívne.

Identikit je iba jedným zo spôsobov stotožnenia neznámej osoby, ale som presvedčená, že majú viaceré znaky, ktoré keď dajú dokopy, danú osobu nájdu. Urobiť identikit je veľmi náročné. Robia to policajní technici a dosť záleží na ich individuálnych skúsenostiach a zručnostiach. Do úvahy treba vziať aj psychologickú zručnosť.

Identikit kreslili podľa svedka

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ s 27-ročnou praxou

Otvoriť galériu Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ s 27 - ročnou praxou. Zdroj: anc Informácie pravdepodobne pochádzajú z jedného zdroja, predpokladám, že od svedka. Aj z mojej praxe viem potvrdiť, že identikity prispeli k objasneniu prípadu. Podľa toho, čo prokurátor naznačil, môže byť daná osoba v akejkoľvek polohe.

Môže byť svedok, že sa tam len motal, ale pokojne to môže byť aj páchateľ. Mňa zaráža, že svedka zistili tak neskoro. V takej dedinke, ako je Veľká Mača, museli operatívne preveriť v relatívne krátkom čase pokojne aj každého občana.

Dozvieme sa cieľ zverejnenia

Daniel Lipšic, advokát rodiny zavraždeného novinára

Otvoriť galériu Daniel Lipšic, advokát rodiny zavraždeného novinára. Zdroj: anc Zverejnenie identikitu bolo podľa mňa dopredu premyslené. Na mieste ľudí, ktorí výstup prokurátora kritizujú, by som bol opatrný, pretože sa možno v nejakom čase, možno aj krátkom, dozvieme, čo bolo cieľom zverejnenia identikitu.

Ten človek mal s vraždou určite niečo spoločné, buď z pozície svedka, alebo páchateľa. Sám neviem, v akej bol pozícii. Námietky časti verejnosti, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť svedka, sú podcenením práce polície a prokuratúry.

Ako sa vyšetruje