Nové informácie v prípade vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Čo spája tohto muža s vrahom?!

Čo vie o vražde?! Špeciálny prokurátor, ktorý sa intenzívne zaoberá dozorom nad vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27), po mesiacoch ticha opäť prehovoril.

Polícia podľa neho zúžila možnosti vraždy z tridsiatky len na dva motívy a nepochybuje, že dôvodom bola Kuciakova práca. Zároveň zverejnili identikit muža, ktorý sa pohyboval po vražde v okolí miesta činu a môže o brutálnej poprave vedieť viac. Kto je záhadný chlap?

Prokurátor, ktorý nechce zverejniť svoju tvár ani meno, tvrdí, že vo vyšetrovaní nastal posun. „Hovoríme, že tá osoba sa mohla pohybovať v tom čase v okolí miesta vraždy, nehovoríme, že tam určite bola,“ povedal špeciálny prokurátor s tým, že by boli radi, ak by sa osoba prihlásila sama. Odhadovaná národnosť, približný vek ani predpokladaná výška hľadaného neboli zverejnené. „Nejaké informácie sú, má ich polícia, ale nebudeme ich zatiaľ rozpitvávať.“ Rovnako nechcel špecifikovať, či je na obrázku tvár samotného vraha, alebo len svedka. „To je špekulácia, na to teraz neodpoviem,“ dodal prokurátor s tým, že neprezradil ani, odkiaľ zistili identitu muža.

Vyšetrovanie podľa jeho slov prebiehalo od začiatku v dvoch rovinách. „Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jeho spáchaní, druhá sa zameriavala na zistenie motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy,“ uviedol. Zdôraznil, že na začiatku vyšetrovania bolo 30 verzií vrátane možných motívov na strane Martiny Kušnírovej. „Doterajším vyšetrovaním bolo nepochybne preukázané, že dôvodom vraždy bola práve novinárska práca Jána Kuciaka. V súčasnosti sa vyšetrovanie zameriava na dva hlavné okruhy jeho práce,“ informoval ďalej prokurátor. Na otázku, akých článkov sa vyšetrovanie týka, prokurátor zo strategických dôvodov nechcel odpovedať. Indície vraj naznačujú, že páchateľ bol iba jeden a či mu niekto pomáhal, je otázkou zisťovania. „Obvinených nemáme, nemáme konkrétnych páchateľov. Ak by sme mali, obviníme ich, ale nie sme v takom štádiu,“ dodal.

Podľa bilancie prokuratúry bolo doteraz v súvislosti s dvojnásobnou vraždou vykonaných päť obhliadok miesta činu. Polícia zadržala sedem podozrivých, ktorých však pre absenciu dôkazov aj prepustili, pričom všetci boli Taliani. K prepojeniam na kontroverzného podnikateľa Mariána Kočnera, o ktorom zosnulý novinár pred smrťou písal, sa prokurátor odmietol vyjadrovať.

Aké sú nové zistenia

zverejnili identikit a hľadajú svedka, ktorý sa mal pohybovať v okolí miesta vraždy a v čase spáchania skutku a mohol by disponovať novými informáciami a posunúť prípad ďalej

na začiatku pracovali s 30 verziami motívu vraždy, vyšetrovatelia sa už zamerali len na 2 hlavné okruhy tém, na ktorých pracoval Ján Kuciak

podľa prokuratúry to bola úkladná vražda na objednávku vykonaná jednou osobou - profesionálnym vrahom

čas vraždy spresnili na 21. február 2018 približne o 20.20 hod.

vyšetrovanie aktuálne prebieha v dvoch rovinách: 1. Kto je vrah a či mal pomocníkov? 2. Aký je motív činu a kto je objednávateľ?

Čo sa vedelo o poprave

novinár so snúbenicou boli zavraždení 21. februára 2018 vo svojom dome vo Veľkej Mači

Martina zomrela ranou do hlavy a v priebehu niekoľkých sekúnd Ján dvoma ranami do srdca

vražednou zbraňou bola špeciálne upravená pištoľ kalibru 9 mm

na mieste činu sa našli dve nábojnice a nevystrelené náboje

vrah čakal v dome zrejme viac ako hodinu, ukrýval sa asi v letnej kuchynke

Je podozrivou osobou

Jozef Vachálek, bývalý kriminalista

Otvoriť galériu Jozef Vachálek, bývalý kriminalista. Zdroj: anc Identikit sa tvorí na základe opisu očitého svedka, ktorý videl páchateľa. Z kamery sa identikit nerobí. Identikit je taká pamäťová stopa toho, čo si svedok zapamätal. Napríklad či bol vysoký, či to bol muž. Vek nie každý vie hádať. Hľadaného by som nazval podozrivou osobou. Nevie sa, či bol v dome, ale bol v okolí. Nemusí to byť páchateľ, ale je to podozrivá osoba. Aj keby sa zistilo, že tam bol, nemusel byť hneď vykonávateľ.

Čo doteraz urobili vyšetrovatelia

5 obhliadok miesta činu, tiel poškodených a potenciálnych miest výskytu páchateľa,

40 úkonov zameraných na vydanie vecí.

4 domové prehliadky zamerané na vypátranie súvislosti s popravenými.

6 prehliadok iných priestorov.

18 prehliadok tiel vrátane zaisťovania odtlačkov prstov, DNA a pachových stôp.

7 podozrivých osôb zadržali (všetci boli Taliani), ktoré následne pre nedostatok dôkazov prepustili.

200 osôb vypočuli v postavení svedkov, niektorých aj opakovane.

10 krajín sveta vykonáva právnu pomoc v prípade.

2 vyšetrovacie pokusy, pri ktorých si overovali priebeh čiastkových dejov na mieste činu.

40 znaleckých posudkov z rôznych odvetví.

57 príkazov súdov na použitie informačno-technických prostriedkov.

127 príkazov na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke.