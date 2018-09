Miriam zo Senice je iná ako ostatní: Keď ide po ulici, každý sa za ňou otočí

Je milá, sympatická, má dve krásne deti, no napriek tomu je iná ako všetci ostatní. Miriam Šulcová (41) zo Senice sa jedného dňa rozhodla chodiť stále bosá.

Tento životný štýl vidí ako prospešnú vec, ktorú môže urobiť pre svoje zdravie. Naboso pritom chodí úplne všade a plánuje tak robiť aj počas zimy.

Všetko sa to začalo vtedy, keď Miriam (41) išla kupovať svojim ratolestiam prvé topánočky. „Študovala som literatúru a niekoľko náučných kníh. Práve vtedy som sa rozhodla pre bosú obuv, teda barefoot,“ vraví Miriam. Oči jej otvorili práve malé deti - školáčka Terezka (7) a syn Simon (4). „Zmenili sa mi priority a začala som sa na všetko pozerať inak,“ usmieva sa mamička, ktorá chodí naboso od marca a nevie si to vynachváliť. „Najskôr som začala chodiť bosá len niekoľko hodín, neskôr som topánky úplne vyhodila. Jasné, že všetci na mňa pozerali ako na zjavenie a najskôr sa to aj mne zdalo divné, ale všetko je v hlave. Po dvoch týždňoch som nikoho okolo seba neriešila,“ opisuje začiatky.

Stúpila na včelu

S chodením naboso mala doteraz len jedinú zlú skúsenosť. „Raz sa mi stalo, že som stúpila na včelu, to bolo nepríjemné,“ spomína. Miriam najradšej chodí po tráve a oblých kamienkoch. „To tvaruje klenbu. V konečnom dôsledku je dobrý aj betón, lebo je teplý. Najhoršie sú štrkové kamienky,“ dodáva Miriam, ktorá je presvedčená, že chodenie naboso je zdravé.

„Má to aj iné výhody, nemusíte mať celý deň nohy v zatuchnutej a spotenej topánke. A umývanie ide tiež ľahko. Chodidlá si umývam aj päťkrát denne,“ vysvetľuje mamička.

Miriam pracuje ako finančná agentka a do práce spočiatku nosila topánky na stretnutia.dodáva mama, ktorá plánuje chodiť naboso aj v zime a má ešte jeden, priam otužilecký sen. „Chcem ísť v pravej zime v plavkách na Ďumbier,“ dodáva.

Lekárka: Zdraviu to neškodí

Martina Maslenová Zachvejová, ortopedička

Ak má dospelý človek zdravú nohu a myslí si, že mu chodenie naboso prospieva, tak nech to robí. Nemyslím si, že by to bolo vyslovene zdraviu škodlivé, okrem prípadných zranení na kamienkoch a iných nerovnostiach.