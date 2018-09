Slovenský odborník o zostrelení ruského lietadla: Kto podľa neho zlyhal a čo teraz podnikne Moskva?

Obvinenia zo strany ruského ministerstva obrany voči Izraelu sú trochu prehnané a prichádzajú bez toho, aby sme presne vedeli, čo sa stalo pri zostrelení ruského vojenského lietadla Il-20 neďaleko Sýrie. Pre TASR to v utorok uviedol riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa.

Stroj v pondelok večer zostrelila sýrska protivzdušná obrana nad Stredozemným morom, približne 35 kilometrov od sýrskeho pobrežia. Strely údajne mierili na neďaleké izraelské stíhačky. Ruské ministerstvo obrany priamo obvinilo Izrael z vyvolania tohto incidentu, pri ktorom zahynulo všetkých 15 osôb na palube.

Podľa Krúpu zlyhalo pri udalosti viacero faktorov. "Je dosť možné, že zo strany Izraela zlyhal komunikačný kanál. Ten má vytvorený s ruskou armádou, ktorá je dislokovaná v Sýrii, aby dopredu informoval o plánovaných útokoch a aby nedošlo k zbytočným stratám na ruskej strane. Podľa informácii, ktoré máme z ruskej strany, toto varovanie prišlo neskoro, respektíve iba minútu pred začatím útokov," povedal Krúpa.

Na druhej strane je však podľa neho "zarážajúce, že sa Rusko oháňa argumentáciou, že za tento útok môže Izrael, pretože sa jeho stíhačky schovávali za ruským prieskumným lietadlom". Myslí si, že sýrske vzdušné sily a protivzdušná obrana museli mať informáciu o prítomnosti ruského lietadla.

"Toto lietadlo je zároveň oveľa pomalšie ako izraelské stíhačky F-16. Tie sa nemohli za ním dlho zdržiavať. Jednoducho si treba predstaviť, že prišli, odpálili rakety a zmizli," skonštatoval Krúpa. Chybu preto vidí v komunikácii medzi sýrskymi vzdušnými silami a Rusmi a takisto na strane sýrskej protivzdušnej obrany, ktorá podľa neho reagovala nerozvážne. "Túto situáciu by bolo potrebné ešte prešetriť a nehádzať vinu na niekoho, že šlo o nejakú provokáciu," upozornil.

Krúpa však neočakáva zásadnejšie protiopatrenia Ruska voči Izraelu. Podľa neho ide len o prvú reakciu, ktorá má byť pre tento štát dôrazným varovaním. "Obe strany sa v tomto konflikte potrebujú. Rusko je pre Izrael dôležité z toho hľadiska, že má dosah na konanie Iránu, ktorý Izrael považuje za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu. Rusko zase potrebuje Izrael, aby jeho spojenci a aktivity nenarúšali ruské strategické plány v tejto oblasti," uviedol Krúpa, ktorý však zároveň predpokladá rázne diplomatické kroky a aj vyhrážky zo strany Moskvy.

"Rusko sa bude pravdepodobne vyhrážať, že v prípade takýchto incidentov v budúcnosti bude takisto pripravené zapojiť svoju protivzdušnú obranu a zostreliť izraelské lietadlá. Čo bude mať za následok to, že Izrael na určitú dobu pozastaví tieto útoky. To môže mať preň negatívny dopad, keďže Irán bude mať možno priestor na to, aby ďalej podporoval rozvinutie svojich síl v blízkosti izraelských hraníc a takisto podporoval libanonskú organizáciu Hizballáh," dodal analytik.