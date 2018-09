Manželstvo Petra Kočiša s Nelou sa po 25 rokoch definitívne skončilo: Expresný rozvod!

Definitívny koniec! Peter (52) a Nela (46) Kočišovci všetkých poriadne šokovali, keď vlani v novembri oznámili, že sa ich dvadsaťštyriročné manželstvo rozpadlo.

Udalosti potom nabrali rýchly spád. Dvojica predala mezonet, v ktorom dlhé roky žili a vyrastali aj ich dcéry Sára (14) a Tereza (18). Herec má mať navyše blízko ku kolegyni z divadla Miroslave (39), ktorá mohla byť dokonca dôvodom konca vzťahu prominentného páru. Hoci ju Peter dlho zapieral, už viac nemusí. Podľa informácií Nového Času je totiž od konca júna opäť slobodný. Ako sa s Nelou dohodli na starostlivosti o mladšie z dievčat?

Peter a Nela vyšli v novembri minulého roka s pravdou von, keď zverejnili zarážajúcu správu o krachu svojho manželstva, ktoré trvalo dlhých dvadsaťštyri rokov. Po tom, čo dvojica pristúpila k drastickému kroku zbavovania sa spoločného majetku, bolo zrejmé, že šanca na záchranu ich vyprchajúcej lásky už neexistuje. Mezonet, v ktorom Kočišovci bývali aj s dcérami Sárou (14) a Terezou (18), totiž v marci predali za sumu 295-tisíc eur.

Ako sa nám nedávno podarilo zistiť, Peter s Nelou už urobili definitívnu bodku aj za svojím vzťahom, keď sa konečne rozviedli. „Áno, je to pravda. S manželkou sme sa rozviedli koncom júna,“ potvrdil Novému Času informácie herec. Tiež priznal, že sa už aj dohodli na tom, ako sa budú starať o svoju neplnoletú dcéru Sáru. „Ostala v starostlivosti bývalej manželky, ale pravidelne sa stretávame,“ dodal Peter. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na Kočišovú, no do uzávierky na ne neodpovedala.

Čakal na rozvod?

Herec si po uzavretí jednej dôležitej životnej kapitoly môže konečne vydýchnuť. Po jeho boku by už totiž mala byť nová žena Miroslava, ktorá pracuje ako tajomníčka Divadla Nová scéna. Práve s ňou ho prichytil v polovici apríla aj čitateľ Nového Času, keď si párik na verejnosti vymieňal nežnosti. Ešte v júni však Peter svoju lásku oficiálne zapieral. „Novú priateľku zatiaľ nemám,“ povedal vtedy umelec, ktorý však zrejme zmenil rétoriku. Na nedávnu premiéru Rasputina už prišiel v sprievode blondínky a je viac ako zrejmé, že čakal len na oficiálne ukončenie svojho manželstva.