Drobová prehovorila o kandidatúre na prezidentku: Občania, chcem vaše peniaze, inak končím!

Detaily šokujúceho rozhodnutia. Celé Slovensko sa v posledných dňoch pýta, či to riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová (44) so svojou kandidatúrou na prezidentku myslí vážne.

Pre Nový Čas prelomila mlčanie a odhalila, ako si predstavuje svoju politickú budúcnosť. Pozoruhodné je, že sama sa prezentuje pomerne luxusným spôsobom života, no v jej novej kariére jej musia finančne pomôcť bežní ľudia.

Myslíte ohlásenú kandidatúru s plnou vážnosťou?

Áno.

Mnohí sa zamýšľajú nad tým, či nejde len o nejakú formu sociálneho experimentu. Môžete to vylúčiť?

Nech sa na to pozeráme akokoľvek, určitá forma sociálneho experimentu to bude za každých okolností.

Ste šokovaná z reakcií na vašich sociálnych sieťach?

Nie som. Presne takéto reakcie som očakávala.

Čo hovoríte na reakciu exmanžela, že jeho hlas nemáte?

S Jurajom sme zostali aj po rozpade nášho manželstva vo výbornom vzťahu. Svoju podporu prisľúbil inému kandidátovi dávno predtým, ako som mu oznámila, že sa vydám touto cestou.

Čo na to všetko hovorí váš súčasný partner?

Bude ma v mojom odhodlaní podporovať.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať? Bol to váš nápad?

V tejto chvíli ešte nekandidujem v pravom význame slova. Môžem to urobiť až vtedy, ak splním zákonné povinnosti, ktoré sa pri kandidatúre na post hlavy štátu požadujú. V úvodnej fáze, ktorá sa začala 17. septembra, sa snažím v prvom rade vyvolať záujem, začínam zbierať podpisy a budem sa uchádzať o podporu ľudí finančnými prostriedkami na transparentný účet, ktorý som založila. Chcem presvedčiť aspoň pätnásťtisíc ľudí, aby mi na účet poslali čo i len euro. Ak sa mi to podarí, pokračujem ďalšou fázou. Ak nie, znamená to, že som neuspela, peniaze vrátim a budem brať svoju politickú kariéru za uzavretú.

Aké budú vaše programové tézy?

Programové tézy oznámim, len čo začnem druhú fázu a reálne sa stanem kandidátkou.

Z čoho budete kampaň financovať? Máte už nejakú predstavu, na čom ju postavíte?

Čiastočne z vlastných prostriedkov a čiastočne z príspevkov na transparentnom účte.

Budete sa uchádzať o podporu poslancov?

Pokúsim sa vyzbierať 15 000 podpisov od ľudí.

Chváli sa luxusom

Drobová si na svoju kampaň už zriadila aj transparentný účet, kde možno posielať peniaze. Funguje od konca augusta, čiže na ohlásenie svojho záujmu o prezidentský post sa pripravovala už dlhšie. Drobová sa pritom rada chváli luxusným životným štýlom. Často sa ukazuje na prominentných večierkoch a s partnerom Karolom Rumanom žije v honosnom dome s výhľadom na Bratislavský hrad.

