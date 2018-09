Čína pohrozila USA za nové clá odvetnými krokmi: Analytici varujú pred pohromou

Čína oznámila, že prijme odvetné opatrenia proti USA v súvislosti s najnovším rozhodnutím americkej administratívy zaviesť od budúceho týždňa dovozné clá na čínsky tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD (171,36 miliardy eur).

To by mohlo vyvolať ešte výraznejšiu eskaláciu obchodného sporu, keďže americký prezident Donald Trump už varoval, že v prípade odvetných krokov Číny pristúpi k zavedeniu dovozných ciel na ďalší tovar.

Oznámenie Pekingu prišlo len niekoľko hodín po rozhodnutí Trumpa zaviesť od 24. septembra na čínske produkty dovozné clá vo výške 10 %. Ako uviedlo čínske ministerstvo obchodu, s cieľom chrániť legitímne práva a záujmy Číny nemá Peking inú možnosť ako reagovať na rozhodnutie USA odvetnými opatreniami. O aké opatrenia by malo ísť, ministerstvo nešpecifikovalo.

Podľa čínskeho ministerstva rozhodnutie Spojených štátov pokračovať v politike dovozných ciel okrem toho zvyšuje neistotu, čo sa týka vzájomných obchodných rokovaní. Peking dúfa, že USA pochopia negatívne dôsledky svojich rozhodnutí a svoje chovanie zmenia.

Podľa analytikov je však možné, že situácia sa ešte zhorší. Trump totiž po oznámení rozhodnutia uvaliť nové clá na čínsky tovar vyhlásil, že ak Čína prijme odvetné kroky voči americkým farmárom a podnikom, okamžite pristúpi k tretej fáze, ktorou sú dovozné clá na čínske produkty v ročnej hodnote 267 miliárd USD. To by znamenalo, že USA by už uvalili dovozné clá na všetok čínsky tovar, ktorý sa ročne do Spojených štátov dovezie.

Najnovšie dovozné clá na výrobky z Číny sa niektorých spotrebných tovarov netýkajú, ide napríklad o inteligentné hodinky od Apple či detské autosedačky. To ale prestane platiť, ak by USA pristúpili k dovozným clám aj na zvyšný tovar z Číny.