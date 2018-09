Bývalý hokejista Konečný a moderátorka Hamadejová: Čakáme bábätko

Športová moderátorka Oľga Hamadejová (31) už čoskoro zmizne z obrazoviek RTVS. Nie, nebojte sa, nedostala výpoveď, ale čakajú ju materské povinnosti.

So svojím priateľom Rastislavom Konečným (30), ktorý v lete ukončil hokejovú kariéru, čakajú prírastok. Denníku Nový Čas prezradili, že bocian má k nim priletieť na Nový rok a bude to chlapček!

„Áno, je to pravda, že s priateľkou Oľgou čakáme prírastok. Veľmi sa už obaja tešíme, navyše zaujímavý je aj termín pôrodu. Malo by to byť na Nový rok,“ prezradil s úsmevom budúci otecko Rastislav Konečný, ktorý ešte v minulej sezóne viedol ako kapitán hokejistov Žiliny v extralige, ale v lete ukončil profesionálnu kariéru. Pri športe však zostal, pracuje ako projektový manažér v hokejovom zväze. Na otázku, či partnerka nosí pod srdcom chlapca, alebo dievčatko, odvetil: „Bude to chlapček, už máme prakticky vybrané aj meno, ale nebudem ho zverejňovať. Poviem len toľko, že to bude klasické slovenské meno.“

Dlhoročná moderátorka RTVS a bývalá basketbalistka plánuje pracovať naplno ešte pár týždňov. „Ešte asi mesiac a potom pôjdem na materskú. Teším sa na novú úlohu v mojom živote, veď už mám na to aj vek (smiech). Vždy som túžila po rodine,“ prezradila Hamadejová, ktorá na rozdiel od partnera naznačila meno ich syna. „Najskôr to mal byť Michal, teraz je favorit Ondrej. Hovorí sa, že chlap má posledné slovo, tak uvidíme.“ A kedy bude svadba? „Bude. Ale teraz riešim stále pracovné veci, na svadobné čas momentálne nie je. Odložíme to a svadba bude, keď už budeme traja,“ dodala Oľga.